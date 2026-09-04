Un nou presupus act de sabotaj pune Germania în alertă. Poliția a descoperit dispozitive suspecte lângă o stație electrică din Dormagen, între Köln și Düsseldorf, despre care anchetatorii cred că ar fi putut provoca un scurtcircuit. Un bărbat este căutat după ce autoritățile au primit o scrisoare de revendicare în care sunt menționate și alte atacuri asupra infrastructurii energetice. Incidentul vine după două tentative similare, produse în ultimele zile, dar și după seria de operațiuni de sabotaj care au vizat Germania și alte țări europene.

În câmpurile de lângă Dormagen, polițiștii germani caută indicii după un nou presupus atac asupra infrastructurii energetice. Un trecător a observat obiectele suspecte și a alertat autoritățile. Zona din apropierea stației de transformare a fost izolată, iar dispozitivele au fost ridicate pentru verificări.

Michael ESSER, POLIȚIST KOLN: „Se presupune că dispozitivele au fost construite astfel încât obiectele pirotehnice să poată transporta un fir în sus, peste linia electrică, astfel încât să se creeze o legătură cu aceasta. În urma incidentului, mai multe unități ale centralei electrice au fost oprite.”

Poliția nu a confirmat însă toate detaliile tehnice și spune că investigația continuă. Mai mult, anchetatorii au primit o scrisoare de revendicare. Autorul susține că a acționat împotriva industriei combustibililor fosili și menționează alte incidente recente. Poliția încearcă să stabilească dacă scrisoarea este autentică și dacă același om se află în spatele atacurilor.

Herbert REUL, MINISTRUL DE INTERNE AL LANDULUI WESTFALIA: „Verificăm două piste: sabotaj dirijat de un stat străin și extremism de stânga. În acest moment, nu putem exclude niciuna dintre aceste ipoteze.”

În ultimele zile, alte două stații electrice au fost vizate. La Bergheim, în apropiere de Köln, fire au fost duse până la liniile electrice, provocând un scurtcircuit. Mai multe unități ale unei centrale pe cărbune au fost oprite temporar. În Brandenburg anchetatorii au găsit la rândul lor dispozitive artizanale și materiale conductoare folosite într-o tentativă de a provoca un scurtcircuit pe liniile de înaltă tensiune. În acest caz, alimentarea cu energie nu a fost întreruptă. Autoritățile verifică dacă cele două atacuri sunt legate între ele.

Mona NEUBAUR, MINISTRUL ECONOMIEI AL LANDULUI WESTFALIA: „Oricine s-ar afla în spatele acestui incident, s-a lovit de profesioniștii noștri și nu a reușit să-și ducă planul la capăt.”

Iar aceste incidente apar într-un moment în care Germania este deja în alertă din cauza unei serii de operațiuni de sabotaj atribuite Rusiei. În august, la aeroportul Leipzig a fost descoperită o dronă încărcată cu explozibili, în apropierea unei aeronave ucrainene. Guvernul german a stabilit ulterior că atacul a fost orchestrat de persoane care au acționat în numele unor structuri de stat ruse. Berlinul spune că operațiunea se înscrie în tiparul cunoscut al acțiunilor hibride rusești din Europa. Rusia respinge acuzațiile.