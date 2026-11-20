Armata poloneză a primit informații cu privire la posibila cădere a unor obiecte necunoscute în sud-estul Poloniei, în apropierea frontierei cu Ucraina, a declarat vineri Jacek Goryszewski, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional al Forțelor Armate, citat de Reuters.

Din cauza atacului aerian rusesc asupra Kievului și altor zone din Ucraina, forțele aeriene poloneze au ridicat preventiv avioane.

Alertele au fost apoi anulate, dar serviciile — poliția, pompierii, armata și procurorii — investighează sesizările privind obiectele necunoscute, a precizat comandamentul armatei.

„Verificăm două posibile încălcări ale spațiului aerian. Colectăm informații atât de la aliați, cât și de la locuitori… Dar, desigur, dispunem și de înregistrările sistemelor noastre radar”, a declarat Goryszewski pentru canalul privat de știri TVN24.

El a precizat că locația în cauză este satul Chmielek din sud-estul Poloniei, situat la aproximativ 45 km de granița cu Ucraina.

„Serviciile au fost informate de către localnici, iar o echipă terestră a fost trimisă pentru a securiza zona și a localiza locul, în cazul în care căderea a avut loc într-adevăr acolo”, a spus el.

O cameră de supraveghere a surpins o explozie în zona respectivului sat.

Accesul la acest obiect, care a căzut în localitatea Chmielek, din districtul Bilgoraj, „este foarte dificil, deoarece acesta continuă să ardă”, a declarat la postul privat de televiziune TVN24 directorul departamentului de securitate al voievodatului Lublin, Dariusz Dzialo, potrivit AFP.

„Solicităm cu fermitate ca nimeni să nu se apropie de acest obiect până când experții nu vor verifica despre ce este vorba, dacă este o rachetă sau o dronă, și dacă conține substanțe care pot fi periculoase”, a spus el.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că a primit rapoarte privind securitatea în zonă și că, în prezent, nu există nicio amenințare din aer. Președintele polonez a fost, de asemenea, informat cu privire la această situație, scrie hotnews.ro