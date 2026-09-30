Alertă în timpul unui zbor Flydubai de la Dubai spre Tel Aviv. Aeronava a transmis succesiv două coduri de urgență, dintre care unul este folosit pentru a semnala o posibilă deturnare. Israelul a ridicat avioane de luptă, iar avionul și-a schimbat ruta și a aterizat în siguranță în Arabia Saudită. Ulterior, autoritățile israeliene au stabilit că incidentul nu a fost o deturnare, ci ar fi fost provocat de o altercație între cei doi piloți.

Este vorba despre zborul FZ1073, operat cu un Boeing 737 MAX 8, care efectua cursa Dubai–Tel Aviv. Aeronava a transmis mai întâi codul 7700, folosit pentru a indica o situație generală de urgență, iar câteva minute mai târziu a transmis pentru scurt timp codul 7500, asociat unei intervenții ilegale sau unei posibile deturnări. Ulterior, transponderul a revenit la codul de urgență 7700, scrie Reuters.

Potrivit datelor de urmărire a zborului, avionul și-a schimbat direcția în timp ce se afla în zona spațiului aerian iordanian și s-a îndreptat spre Arabia Saudită. Aeronava a coborât semnificativ în altitudine înainte de a ateriza la aeroportul din Tabuk, în nord-vestul Arabiei Saudite. Toți pasagerii au fost în siguranță, potrivit companiei Flydubai.

Forțele Aeriene israeliene au ridicat avioane de luptă

Alerta a declanșat o reacție de securitate în Israel. Forțele Aeriene israeliene au ridicat avioane de luptă, iar premierul Benjamin Netanyahu a convocat consultări cu oficialii din domeniul securității. Inițial, autoritățile s-au temut că aeronava ar fi fost deturnată. Ulterior, biroul premierului israelian a precizat că incidentul nu era considerat o deturnare și că situația se afla sub control.

Piloții s-ar fi implicat într-o altercație fizică

Un oficial israelian citat de Reuters a declarat că piloții s-ar fi implicat într-o altercație fizică, după care au fost transmise semnalele de urgență. Deocamdată nu este clar dacă aceste semnale au fost activate intenționat în timpul conflictului. Presa internațională relatează și despre informații potrivit cărora altercația ar fi fost violentă, însă detaliile despre ce s-a întâmplat exact în cabina de pilotaj sunt încă investigate.

Flydubai a confirmat că zborul FZ1073 a avut un „incident” în timpul deplasării spre Tel Aviv și a fost deviat către Tabuk, unde a aterizat în siguranță. Compania a precizat că toți pasagerii sunt în siguranță și au fost identificați, iar echipa sa colaborează cu autoritățile pentru a clarifica situația.

Avionul avea la bord aproximativ 174 de persoane, potrivit mai multor relatări. Printre pasageri se aflau peste 100 de cetățeni israelieni. După aterizare, autoritățile urmau să discute cu echipajul și să verifice aeronava pentru a stabili exact ce s-a întâmplat în timpul zborului.