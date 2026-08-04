Prețul petrolului a înregistrat o scădere bruscă marți, cotația barilului Brent coborând sub pragul de 80 de dolari, iar cea a petrolului american WTI înregistrând o scădere de peste 5%, potrivit Le Figaro.

În jurul orei 13:35 GMT, prețul barilului Brent din Marea Nordului, cu livrare în octombrie, scădea cu 4,25%, la 80,21 dolari, la scurt timp după ce a atins nivelul de 79,73 dolari, scrie G4media.

Echivalentul său american, barilul West Texas Intermediate (WTI), cu livrare în septembrie, a scăzut cu 4,75%, ajungând la 76,52 dolari, după ce a înregistrat o scădere de peste 5%.