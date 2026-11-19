Ambasada Olandei din capitala Ucrainei a fost avariată în urma unui atac cu drone lansat de Rusia asupra Kievului. Un proiectil a lovit zona din spatele clădirii, provocând pagube minore. Din fericire, niciun angajat al misiunii diplomatice nu a fost rănit.

Incidentul a fost confirmat de ministrul olandez de Externe, Tom Berendsen. Acesta a precizat că autoritățile investighează circumstanțele în care s-a produs atacul și că prioritatea este siguranța personalului diplomatic.

„În această după-amiază, un proiectil a lovit zona din spatele ambasadei olandeze din Kiev. Din fericire, colegii noștri sunt teferi, deși clădirea a suferit daune minore. Investigăm exact ce s-a întâmplat. Prioritatea noastră acum este bunăstarea personalului nostru”, a declarat oficialul.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a confirmat, la rândul său, avarierea clădirii și a publicat o fotografie cu pagubele provocate într-una dintre încăperi. Acesta a cerut comunității internaționale să condamne ferm atacurile Rusiei asupra misiunilor diplomatice străine.

„Teroarea lui Putin trebuie să se confrunte cu răspunsuri ferme”, a transmis Sîbiha.

Potrivit televiziunii olandeze RTL, o a doua dronă ar fi fost observată în apropierea ambasadei și neutralizată în aer. Informația nu a fost confirmată deocamdată de autoritățile olandeze sau ucrainene.

Atacul are loc într-un context tensionat, la doar o zi după ce Ambasada Rusiei în Țările de Jos a transmis un mesaj provocator, întrebând dacă Haga „se alătură în mod deschis conflictului” din Ucraina. Reacția Moscovei a venit după ce compania olandeză Destinus a anunțat că rachetele sale au fost utilizate de Ucraina într-un atac asupra Podului Kerci din Crimeea ocupată de Rusia, transmite Digi24.