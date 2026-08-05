Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a primit o distincție de stat din partea președintelui rus Vladimir Putin. Diplomatul a fost decorat cu Ordinul „Alexandr Nevski” pentru „contribuția la realizarea cursului de politică externă al Federației Ruse” și pentru activitatea sa diplomatică desfășurată de-a lungul mai multor ani.

Potrivit unui decret semnat de Vladimir Putin la 4 august, mai multe persoane au primit distincții de stat ale Federației Ruse, printre acestea numărându-se și Oleg Ozerov.

Ministerul rus al Afacerilor Externe a precizat că decorațiile au fost acordate inclusiv pentru contribuția la promovarea politicii externe a Moscovei și pentru serviciul diplomatic considerat „conștiincios”.

Numit ambasador în Moldova, dar fără acreditare oficială

Oleg Ozerov a fost desemnat ambasador al Federației Ruse în Republica Moldova în septembrie 2024, printr-un decret semnat de Vladimir Putin.

Cu toate acestea, diplomatul nu și-a prezentat până în prezent scrisorile de acreditare în fața președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Potrivit Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice, un ambasador nu își poate exercita oficial mandatul până la prezentarea scrisorilor de acreditare către șeful statului țării gazdă.