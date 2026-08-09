Un echipaj medical chemat să intervină la un caz în comuna Recea-Cristur, județul Cluj din România, a fost atacat violent de mai multe persoane, pe fondul unor zvonuri false răspândite pe TikTok despre o presupusă „ambulanță care fură copii”.

Potrivit autorităților române, mai multe persoane au blocat autosanitara și au atacat-o cu bâte, topoare și pietre, convinse de informațiile false răspândite pe TikTok. Șoferul ambulanței a fost rănit grav la un ochi, după ce geamul vehiculului a fost spart, fiind operat de urgență. Pacientul transportat a suferit un atac de panică.

Ministerul Afacerilor Interne din România precizează că nu a fost înregistrat niciun caz de ambulanță implicată în răpirea unor persoane și subliniază că imaginile care alimentează aceste zvonuri sunt generate sau manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Instituția îndeamnă populația să verifice informațiile înainte de a le distribui, avertizând că dezinformarea poate pune în pericol viețile echipajelor medicale și ale pacienților, scrie digi24.ro