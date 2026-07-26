Războiul din Orientul Mijlociu „se va extinde şi mai mult” dacă Statele Unite îşi reiau bombardamentele, aflate într-o „pauză” de două zile, avertizează duminică armata iraniană. Ameninţarea vine înaintea vizitei de marţi a premierului israelian Benjamin Netanyahu la Washington, relatează AFP.

„Dacă americanii se lasă înşelaţi din nou de sionişti sau li se aliniază şi insistă să continue războiul, mai ales prin atacuri aeriene, războiul se va extinde din punct de vedere geografic”, ameninţă un purtător de cuvânt al armatei, Mohammad Akraminia, citat de televiziunea iraniană de stat.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu urmează să fie primit maţri de către preşedintele american Donald Trump la Casa Albă, după reluarea ostilităţilor între Statele Unite şi Iran.

Cei doi urmează să se întâlnească în urma unor dezacorduri, în pofida afişării unei alianţe, transmite știrileprotv.ro.