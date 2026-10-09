Pe rețelele sociale au circulat avertismente despre o presupusă serie de atacuri asupra școlilor din Polonia, care ar avea loc vineri. Poliția afirmă că monitorizează situația și că trimite agenți la școlile considerate expuse riscului. În mai multe localități din voievodatul Mazovia, cursurile cu prezență fizică au fost anulate, scrie Euronews.

Joi, numeroase mesaje despre presupuse atacuri planificate asupra școlilor au fost postate pe rețele sociale. Printre elevi și părinți au circulat capturi de ecran și înregistrări care avertizau despre o așa-numită "vineri sângeroasă", care ar urma să aibă loc în 9 octombrie.

Mesajele au apărut după o serie de incidente grave petrecute în școli din regiunea Mazovia.

Miercuri, un tânăr de 19 ani a atacat nouă persoane cu un cuțit într-o școală din Ostroleka. A doua zi, la Leszczydół-Nowiny, un fost elev în vârstă de 15 ani a atacat trei persoane, iar o angajată a școlii, în vârstă de 37 de ani, a murit în urma rănilor.

Prezență sporită a poliției în școli

Ca reacție la îngrijorarea tot mai mare, poliția a anunțat măsuri preventive suplimentare. Comandantul-șef al Poliției Naționale, Marek Boron, a declarat că agenții vor fi prezenți în jurul școlilor începând de vineri dimineață, pentru a contracara amenințarea și a reduce neliniștea.

„Poliția va face totul pentru ca aceste școli să fie în siguranță", a declarat Boron pentru presa poloneză.

El a adăugat că patrulele sunt prezente de joi în apropierea unităților de învățământ și sunt în contact cu reprezentanții acestora. Vineri, polițiștii urmează să colaboreze cu directorii, profesorii și autoritățile locale.

Șeful poliției a făcut, de asemenea, apel la elevi și părinți să semnaleze direct profesorilor sau forțelor de ordine orice suspiciune credibilă privind acte de violență planificate.

Boron a precizat că, după atacul de la Ostroka, numărul sesizărilor despre posibile amenințări a crescut puternic. El a îndemnat totodată la prudență în răspândirea informațiilor despre presupuse atacuri.

Panică alimentată de rețelele sociale

Unul dintre principalele motive ale neliniștii a fost un videoclip care a început să circule pe rețelele din Polonia.

Potrivit presei poloneze, materialul făcea referire la presupuse planuri de atacare a școlilor în cadrul "vinerii sângeroase", după ce autorul său anunțase un „masacru la Przasnysz”.

Polițiștii din Przasnysz s-au sesizat rapid. Ei au reținut un tânăr de 17 ani din județul Przasnysz, considerat probabilul autor al videoclipului.

„Polițiștii au reținut un tânăr de 17 ani din județul Przasnysz, probabilul autor al videoclipului care circulă pe internet. Se desfășoară activități cu acesta", a transmis poliția din Mazovia.

Școli închise vineri

Informații alarmante au apărut și în alte localități.

La Sierpc, poliția a reținut un tânăr de 17 ani care afirmase că intenționează să rănească pe cineva la școală. Asupra adolescentului au fost găsite două cuțite. În acest caz, elevii și profesorii au avut un rol esențial în reținerea lui, după ce au informat poliția despre comportamentul său.

Tot joi a avut loc și atacul de la Leszczydol-Nowiny, lângă Wyszkow. Un fost elev în vârstă de 15 ani a atacat cu un obiect ascuțit, cel mai probabil un cuțit, un îngrijitor, directorul și un profesor. Angajata școlii, în vârstă de 37 de ani, a murit în urma rănilor, iar celelalte două victime au fost rănite.

Autoritățile au decis ca școlile primare din comuna Wyszkow să nu țină cursuri vineri, ca urmare a atacurilor și a altor temeri legate de siguranță.

Unitățile de învățământ vor asigura totuși supravegherea elevilor. Potrivit presei locale, vineri toate liceele din Ciechanow vor funcționa în regim online. Nici în școlile din districtul Pultusk nu vor avea loc cursuri cu prezență fizică, informează antena3.ro.