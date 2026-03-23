Premierul ungar Viktor Orbán a dispus astăzi declanșarea unei investigații privind o presupusă interceptare a convorbirilor ministrului său de externe, Péter Szijjártó. Acesta din urmă este acuzat că ar fi transmis Moscovei informații sensibile de la nivel înalt din UE, transmite hotnews.ro.

„Avem de-a face cu două probleme grave: există dovezi că ministrul de externe al Ungariei a fost interceptat, și avem, de asemenea, indicii cu privire la cine ar putea fi în spatele acestui lucru. Acest lucru trebuie investigat imediat”, a scris Orban luni pe Twitter, potrivit Reuters.

Noua evoluție vine după ce Washington Post a relatat sâmbătă, citând un oficial european de securitate, că ministrul de externe Peter Szijjarto a efectuat de ani de zile apeluri telefonice regulate în timpul pauzelor de la reuniunile UE pentru a-l informa pe omologul său rus, Serghei Lavrov, cu „rapoarte în direct despre ceea ce s-a discutat”.

Szijjarto a negat duminică afirmațiile din articol, susținând că este vorba de „fake news”. Un purtător de cuvânt al guvernului nu a răspuns la o solicitare de declarații pe această temă.

Jurnalist de investigații, acuzat de o publicație conservatoare

Luni, un canal de știri conservator maghiar, Mandiner, a publicat un articol și un fișier audio în care jurnalistul de investigație Szabolcs Panyi vorbește cu o sursă și spune că a dat către „un organ de stat al unei țări din UE” două numere de telefon pe care Szijjarto le-a folosit pentru apeluri.

Tot, luni, pe pagina sa de Facebook, Panyi a confirmat că discuția a avut loc. El a spus că a folosit numerele pentru a le compara cu informațiile primite de la serviciul de securitate al unei țări europene pentru un articol de investigație privind transferul de informații de către Szijjarto către Rusia.

Panyi a declarat pentru Reuters că guvernul a folosit metode ale serviciilor secrete pentru a dezvălui informații despre comunicările unei surse atunci când el investiga o „chestiune neplăcută” pentru autorități.

Szijjarto: „M-au interceptat”

Szijjarto a declarat că raportul Mandiner este „șocant”.

„Este uimitor că, cu cooperarea activă a unui jurnalist maghiar, unul sau mai multe servicii de informații străine mi-au ascultat telefonul”, a spus Szijjarto într-un videoclip pe Facebook.

Szijjarto a efectuat vizite frecvente la Moscova de la începutul războiului din Ucraina în 2022. Pe 4 martie, s-a întâlnit cu președintele Vladimir Putin pentru a discuta, printre alte chestiuni, despre aprovizionarea cu petrol a Ungariei.

Orban a cultivat relații cordiale cu Putin în ciuda războiului din Ucraina și a menținut dependența puternică a Ungariei de petrolul și gazul rusesc. Săptămâna trecută, Orban, invocând o dispută cu Kievul privind un oleoduct avariat de război, a blocat punerea în aplicare a unui împrumut al UE către Ucraina convenit încă din decembrie.

Naționalistul Orban, la putere din 2010, se va confruntă pe 12 aprilie cu cea mai dificilă campanie de realegere din ultimii 16 ani, întrucât partidul de centru-dreapta Tisza, din opoziție, conduce majoritatea sondajelor cu o marjă importantă.