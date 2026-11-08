Aproximativ 200 de tineri au fost reținuți de poliția rusă, sâmbătă seara, în centrul Moscovei, în timpul unei razii desfășurate în apropierea stației de metrou Kitai-Gorod. Potrivit presei independente ruse, aproape toți cei duși la secțiile de poliție ar fi primit citații la comisariatele militare.

Operațiunea a avut loc în zona parcului Gorka, unde au fost mobilizate mai multe echipaje de poliție și aproximativ zece dube. Tinerii ar fi fost ridicați din apropierea barurilor, magazinelor și din curțile blocurilor, apoi transportați la secțiile de poliție din districtele Basmannîi și Taganski.

Potrivit mărturiilor unor persoane reținute, polițiștii le-ar fi verificat telefoanele, iar unii s-ar fi ales cu dispozitivele deteriorate. De asemenea, mai mulți tineri au reclamat că au fost supuși presiunilor pentru a semna contracte de serviciu militar în cadrul Ministerului rus al Apărării, scrie rbc.ru.

Aproape toți cei reținuți ar fi primit citații de înrolare, inclusiv studenți care beneficiază de amânarea serviciului militar, relatează publicațiile ruse independente. Informațiile despre presiunile exercitate asupra tinerilor provin din relatările martorilor și nu au fost confirmate independent.

Poliția rusă a justificat razia prin necesitatea menținerii ordinii publice și prevenirii încălcărilor administrative. Cel puțin 17 adolescenți ar fi fost sancționați pentru consumul de alcool în locuri publice.

Cum sunt înlorați tinerii și ce spun organizațiile pentru drepturile omului

Autorităţile ruse încearcă prin toate mijloacele să atragă tineri şi studenţi în forţele de drone, deşi organizaţiile pentru drepturile omului denunţă faptul că mulţi dintre cei care se înrolează ajung în unităţi de asalt, unde rata mortalităţii este foarte ridicată.

Ministerul rus al Apărării se confruntă de luni de zile cu probleme în a înlocui zecile de mii de soldaţi ruşi care mor sau sunt răniţi - sursele ucrainene şi occidentale vorbesc despre mai mult de 40.000 de pierderi lunare în rândul forţelor ruse, în fiecare lună pe front.

În plus, potrivit portalului independent rusesc Mediazona, cel puţin 350 de recruţi au fost ucişi de la începutul războiului în Ucraina, în februarie 2022, deşi, teoretic, aceştia nu pot fi trimişi să lupte pe teritoriul ţării vecine, notează EFE, scrie știrileprotv.ro.