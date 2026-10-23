O persoană a fost ucisă, iar alte patru au fost rănite după ce un bărbat a deschis focul dintr-o mașină, în localitatea Trappes, situată la vest de Paris. Suspectul a fost reținut, iar cazul a fost preluat de Biroul Național Antiterorism din cadrul procuraturii franceze, scrie CNN, citând autoritățile.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și-a exprimat consternarea în legătură cu atacul și le-a mulțumit forțelor de ordine pentru reținerea suspectului.

„Vreau să mulțumesc forțelor de ordine, care l-au reținut deja pe suspect. Biroul Național Antiterorism din cadrul procuraturii a preluat deja cazul”, a scris Macron într-o postare pe platforma X.

Atacatorul ar fi tras la întâmplare

Primarul localității Trappes, Ali Rabeh, a declarat pentru postul BFMTV că bărbatul ar fi tras din mașină la întâmplare, cu intenția de a provoca un masacru.

Potrivit edilului, suspectul locuia în zonă și circula pe drumul care leagă Trappes de localitatea vecină La Verrière. Printre persoanele rănite s-ar număra și o fată de 12 ani, care ar fi fost atinsă de opt gloanțe.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a declarat, potrivit Reuters, că atacul a fost „în mod evident o crimă teroristă”.

Atacul are loc pe fondul unor tensiuni în Franța

Incidentul s-a produs într-un context de tensiuni ridicate în Franța. Potrivit informațiilor citate de CNN, protestele desfășurate la nivel național sâmbăta trecută au degenerat în violențe, iar noi tulburări sunt așteptate în acest sfârșit de săptămână.

Ancheta urmează să stabilească circumstanțele atacului și motivele suspectului, transmite Hotnews.