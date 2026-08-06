Atac armat soldat cu mai multe victime în statul american Carolina de Nord. Cel puțin trei membri ai aceleiași familii, inclusiv presupusul atacator, și-au pierdut viața, iar o altă persoană a fost rănită în urma incidentului petrecut în localitatea Prospect Hill. Autoritățile au intervenit de urgență și au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei.

Forțele de ordine din statul american Carolina de Nord au raportat un atac armat în masă soldat cu victime în Prospect Hill, în urma căruia cel puțin trei oameni au fost uciși, inclusiv suspectul, iar o altă persoană a fost rănită.

Biroul de Investigații (SBI) al Statului Carolina de Nord a transmis miercuri, într-un comunicat de presă, că ofițerii au răspuns la un apel chiar înainte de ora locală 8:00 ET (12:00 GMT). Numele victimelor și al presupusului autor al împușcăturilor nu au fost făcute publice.

NBC News relatează că șeriful Tony Durden le-a spus reporterilor că toate persoanele implicate sunt adulte și fac parte din aceeași familie.

„Agenții care au sosit la fața locului au găsit mai multe persoane care fuseseră împușcate. O persoană a fost transportată la Spitalul Universitar Duke cu o rană prin împușcare și sunt și decese”, a precizat Biroul de Investigații al Statului Carolina de Nord.

„Anchetatorii SBI se află la fața locului, procesând probele și efectuând interogatorii. NU EXISTĂ NICIUN RISC pentru publicul larg”, a adăugat Biroul.

Tony Durden a mai declarat că nu există dovezi conform cărora familia ar fi contactat anterior biroul șerifului. Detalii suplimentare despre incident vor fi furnizate pe măsură ce vor apărea noi informații, au mai transmis anchetatorii, scrie hotnews.ro