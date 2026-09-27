Cel puțin 27 de oameni au fost uciși în două atacuri armate comise în Africa de Sud, la câteva ore distanță. 17 dintre victime au fost împușcate într-o tavernă din apropiere de Johannesburg, iar alte zece persoane au murit într-un local de lângă Cape Town. În ambele cazuri, atacatorii au deschis focul asupra clienților și au fugit înainte ca poliția să ajungă la fața locului. Suspecții nu au fost încă identificați, iar motivele atacurilor rămân necunoscute. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

17 oameni au fost împușcați mortal într-o tavernă la sud-vest de Johannesburg. Atacul a avut loc aseara, în jurul orei 21.30. Potrivit poliției, opt bărbați înarmați cu puști AK-47 și pistoale au deschis focul asupra clienților care se aflau în fața localului, apoi au intrat în tavernă și au continuat să tragă.

„Până acum am reușit să identificăm doar trei persoane. Printre acestea se află un cetățean sud-african, dar și persoane care nu sunt cetățeni sud-africani.”

13 bărbați și patru femei au murit la fața locului. Alte 15 persoane au fost rănite și transportate la spitale. Atacatorii ar fi percheziționat mai mulți clienți și le-ar fi luat telefoanele mobile, după care au fugit cu două mașini. Alte două vehicule au fost incendiate în timpul atacului. Poliția a deschis dosare pentru omor, tentativă de omor și distrugere de bunuri și îi caută pe cei opt suspecți. Deocamdată, nimeni nu a fost reținut, iar motivul atacului nu este cunoscut.

La câteva ore distanță, un alt atac armat a avut loc într-o localitate de la periferia orașului Cape Town. Mai mulți bărbați înarmați au intrat într-un local în jurul orei 2 noaptea și au deschis focul asupra clienților. Zece oameni au fost uciși, iar alți 11 au fost răniți. Nici în acest caz nu au fost făcute arestări, iar poliția nu a anunțat deocamdată un posibil motiv al atacului. Anchetatorii îi caută pe cei responsabili.