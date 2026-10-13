Aproximativ 400 de supermarketuri din Franța, aparținând unor mari lanțuri comerciale, au fost afectate de un atac cibernetic care a vizat sistemele de control al echipamentelor frigorifice. Hackerii au provocat creșterea temperaturii în frigidere și congelatoare, în unele cazuri până la 50 de grade Celsius, determinând retragerea și distrugerea unor cantități mari de alimente. Pagubele ar putea ajunge la milioane de euro, iar autoritățile franceze au deschis o anchetă, relatează BBC.

Directorul general al Coopérative U a declarat că mai multe magazine ale companiei au fost vizate de atacul „extrem de grav și fără precedent”. Peste 100 de supermarketuri ale lanțului au fost atacate, în timp ce alte 180 de magazine aparținând Intermarché și brandului său Netto au fost afectate. Un purtător de cuvânt a precizat că alte 100 de magazine au fost deconectate de urgență de la internet, pentru a preveni incidente similare.

Și alți mari retaileri alimentari, printre care Carrefour, Monoprix și E.Leclerc, au fost afectați de atac, care a vizat un software furnizat de compania daneză Danfoss. Programul permite comercianților să gestioneze de la distanță echipamentele frigorifice.

Cum au reușit hackerii să încălzească frigiderele și congelatoarele

În mod normal, congelatoarele din supermarketuri trec, în timpul nopții, printr-un scurt ciclu de dezghețare, în care temperatura crește ușor. Hackerii au modificat însă comenzile astfel încât echipamentele să se încălzească și să rămână la temperaturi ridicate.

Danfoss nu a confirmat informațiile privind temperaturile exacte pe care frigiderele și congelatoarele le-ar fi putut atinge în urma acestui proces.

Compania daneză a precizat că echipamentele frigorifice afectate erau modele mai vechi, ale căror programe de securitate nu mai puteau fi actualizate pentru a preveni o vulnerabilitate identificată anterior.

Într-un comunicat, Danfoss a adăugat că recomandă de multă vreme companiilor să mențină actualizate sistemele pentru care există în continuare suport tehnic.

„Funcționarea fiabilă a echipamentelor frigorifice este esențială pentru activitatea clienților noștri și ne menținem angajamentul de a-i sprijini și de a-i ajuta să păstreze sistemele sigure și fiabile cu care sunt obișnuiți”, a transmis compania.

Aproximativ 400 de supermarketuri afectate în Franța

Amploarea exactă a atacului nu este încă cunoscută, însă datele furnizate de lanțurile comerciale indică faptul că aproximativ 400 de magazine au fost afectate, dintr-un total de circa 15.000 existente în Franța. Carrefour a anunțat că frigiderele din 80 dintre cele 6.000 de magazine ale sale au fost compromise.

Monoprix a precizat că 5% dintre cele peste 400 de magazine ale sale au fost afectate, iar produsele alimentare au fost retrase de la vânzare în cazurile în care siguranța acestora nu putea fi garantată.

Într-o declarație transmisă BBC, grupul Mousquetaires, proprietarul lanțurilor Intermarché și Netto, a precizat că unele vitrine frigorifice pentru produse proaspete și congelate erau încă nefuncționale luni după-amiază.

Magazinele „au luat toate măsurile de precauție necesare pentru a retrage produsele din aceste echipamente”, a transmis grupul, adăugând că angajații lucrează pentru a reaproviziona rafturile „cât mai curând posibil”.

Potrivit agenției Reuters, Intermarché a anunțat că frigiderele sale au ajuns la temperaturi de 50 de grade Celsius timp de șase ore, în noaptea de duminică spre luni. Compania a aruncat toate alimentele afectate, pentru a evita orice risc pentru sănătatea consumatorilor.

În urma atacului, managerii care au ajuns luni dimineață în magazinele mai multor lanțuri de supermarketuri au fost întâmpinați de valuri de aer fierbinte provenind din congelatoare. În unele locuri s-au produs chiar și mici incendii.

Reacția Comisiei Europene

Procurorii francezi au deschis o anchetă specială privind criminalitatea informatică, după incidentul descris de Parchetul din Paris drept „un atac cibernetic de amploare care a afectat echipamentele frigorifice ale mai multor mari lanțuri de distribuție alimentară din Franța”.

Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, a condamnat atacul într-o postare pe platforma X. „Securitatea alimentară necesită mai multă atenție la toate nivelurile. Pentru că transformarea alimentelor într-o armă a devenit o realitate”, a avertizat oficialul european.

La rândul său, directorul general al Coopérative U, Dominique Schelcher, a transmis pe X că angajații sunt „pe deplin mobilizați, în coordonare cu specialiștii în refrigerare, pentru a remedia situația cât mai repede posibil”.

El a cerut investigarea atacului și a calificat drept „inacceptabilă” vizarea unor echipamente esențiale pentru aprovizionarea cu alimente a populației franceze, scrie digi24.ro.