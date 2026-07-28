Ucraina a atacat regiunea Moscova peste noapte și în dimineața zilei de luni cu peste 390 de drone, a declarat primarul regiunii din jurul capitalei ruse, Serghei Sobianin, potrivit TASS.

Un mare centru de servicii logistice externalizate din Kolyadino, regiunea Moscova, aflat lângă un depozit Wildberries, a fost cuprins de un incendiu violent:

De asemenea, o mare coloană de fum negru a apărut la Fabrică de Regenerare din Chekhov, una dintre cele mai mari întreprinderi din Rusia specializată în reciclarea anvelopelor uzate și producția de articole tehnice din cauciuc:

Primarul Moscovei: Regiunea, atacată de peste 390 de drone

Acest nou val de drone vine pe fondul unei extinderi semnificative a campaniei Ucrainei de atacuri cu rază lungă de acțiune împotriva unor ținte situate adânc în teritoriul Rusiei, inclusiv infrastructura energetică și logistică.

„Între ora 20:30 seara și ora 06:30 dimineața, peste 390 de drone s-au îndreptat spre regiunea Moscovei. Majoritatea au fost neutralizate de forțele de apărare aeriană la distanțe mari”, a scris Sobianin pe platforma de stat rusă „Max”.

Primarul capitalei ruse a adăugat că, în apropierea Moscovei, au fost distruse 81 de drone inamice.

Imagini apărute pe rețelele de socializare au arătat drone zburând la mică altitudine:

Bloc lovit în Chekhov, fără victime

Un bloc de locuințe din orașul Chekhov, aflat la sud de Moscova, a fost lovit în urma unui atac cu drone, iar autoritățile locale verifică informațiile privind eventualele victime, a scris marți dimineață pe Telegram guvernatorul regional Andrei Vorobiov.

Vorobiov a postat și o fotografie a unui bloc cu ferestre sparte și semne de arsură pe peretele exterior din partea superioară.

Bloc din Cehov/ Telegram

Sistemele de apărare au doborât câteva zeci de drone în alte părți ale regiunii Moscova, inclusiv în Podolsk, Domodedovo și Kolomna, a afirmat Vorobiov. „Toate serviciile operative lucrează în regim intens”, a adăugat el.

Zboruri suspendate pe aeroporturile moscovite

Fabrica de oțel „Hydrostalkonstruktsiya” din orașul Chekhov a fost lovită de drone în timp ce sistemele ruse de apărare aeriană erau angajate în luptă, potrivit canalului ucrainean de știri de pe Telegram „Exilenova Plus”.

De asemenea, a fost lovit un centru logistic de lângă un depozit Wildberries, cel mai mare comerciant online din Rusia, atacat de mai multe ori de ucraineni în ultimele zece zile.

Autoritatea aviatică Rosaviatsia a suspendat temporar aterizările și decolările de pe aeroporturile Vnukovo, Domodedovo și Zhukovsky din jurul Moscovei, scrie hotnews.ro.

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