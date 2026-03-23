Rafinăria de petrol Rosneft din Saratov a fost lovită de o dronă pe 21 martie, iar unitatea de distilare a țițeiului, cu o capacitate de 20.000 de tone pe zi, a fost oprită, au declarat surse pentru Reuters.

Armata ucraineană a revendicat atacul sâmbătă, iar guvernatorul regional Roman Busarghin a confirmat că infrastructura civilă a fost afectată, fără a oferi alte detalii. Rosneft nu a răspuns până acum solicitărilor pentru comentarii.

În urma atacului, pe bursa de la Sankt Petersburg nu au fost înregistrate oferte pentru produsele petroliere provenite de la rafinăria din Saratov.

Rafinăria are o importanță semnificativă pentru producția energetică a Rusiei: în 2024, a procesat 5,8 milioane de tone de petrol, reprezentând 2,2% din cantitatea totală rafinată în țară, și a produs 1,2 milioane tone de benzină, 1,9 milioane tone de motorină și 1 milion tone de păcură.

Acesta nu este primul atac asupra rafinăriei. În 2025, armata ucraineană a lovit de mai multe ori facilitățile din Saratov și împrejurimi.