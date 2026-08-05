Momente șocante în centrul Londrei: patru bărbați au fost înjunghiați miercuri, în zona turistică Covent Garden. O femeie de 47 de ani, fără adăpost, a fost arestată de polițiști sub suspiciunea de agresiune și deținere a unei arme albe.

Atacul avut loc pe Endell Street, o stradă cunoscută pentru restaurantele și localurile sale, unde numeroși oameni se aflau la masă în momentul atacului. Victimele, cu vârste de 34, 39, 42 și 52 de ani, au fost găsite cu răni provocate prin înjunghiere și transportate la un centru specializat pentru traumatisme majore, potivit The Guardian.

Poliția Metropolitană a transmis că, deocamdată, nu există informații suplimentare privind gravitatea rănilor suferite de cei patru bărbați.

„O femeie în vârstă de 47 de ani a fost arestată sub suspiciunea de deținere a unei arme ofensive și agresiune. Ea a fost dusă în custodia poliției, unde rămâne”, au precizat autoritățile.

Inițial, poliția anunțase că trei persoane au fost rănite în atac, însă ulterior numărul victimelor a fost actualizat la patru.

Intervenție de urgență în centrul Londrei

Serviciul de Ambulanță din Londra a mobilizat mai multe echipaje la locul incidentului, inclusiv o ambulanță, un paramedic aflat într-un vehicul de intervenție rapidă, un ofițer de intervenție și elicopterul medical al Londrei.

„Am tratat patru pacienți la fața locului și i-am transportat pe toți la un centru pentru traumatisme majore, ca prioritate, pe cale rutieră”, a declarat un reprezentant al serviciului de ambulanță.

Zona a fost imediat izolată de poliție, iar oamenii aflați pe stradă au fost îndepărtați din apropierea locului unde a avut loc atacul.

„Am văzut cu toții agitația, oamenii fugeau. A fost complet întâmplător, pur și simplu oameni aleși la întâmplare. Dintr-o dată a început să-i înjunghie”, a spus un martor.

Bărbatul a afirmat că femeia suspectată era cunoscută în zonă.

„O văd tot timpul, este o persoană fără adăpost. Merge pe stradă cerând ajutor, vizitează biserica de la capătul străzii. Poliția a reacționat imediat, au arestat-o pe loc”, a mai spus martorul.

Localnicii o recunoșteau pe femeia arestată

Matt Bishop, în vârstă de 42 de ani, angajat la o firmă de consultanță din apropiere, a declarat că a văzut o femeie aflată într-o confruntare cu mai mulți polițiști.

„Am văzut o femeie care avea un conflict cu trei ofițeri de poliție și care flutura o armă”, a spus el.

Managerul unui restaurant din zonă a afirmat, de asemenea, că o recunoaște pe femeia suspectată.

„Este adesea pe stradă. Am mai văzut-o făcând lucruri de genul acesta. Recent s-a certat cu o persoană și a aruncat o sticlă de vodcă pe jos, iar aceasta s-a spart în fața restaurantului”, a spus acesta.