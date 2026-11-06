Opt oameni au fost uciși după o serie de atacuri armate în vestul Turciei. Înarmat cu o pușcă, un bărbat a deschis focul în trei localități, aflate la aproximativ o jumătate de oră de mers cu mașina una de alta. După atacuri, acesta a fugit într-o provincie vecină, unde a fost prins de forțele de ordine.

Atacurile au început într-o zonă rurală din vestul țării. Trei oameni au fost găsiți împușcați într-o mașină, iar alte trei victime au fost descoperite într-un alt vehicul, într-o localitate aflată la aproximativ 30 de minute distanță.

Bărbatul și-a continuat deplasarea și a ajuns într-o a treia localitate, unde a împușcat două femei. Ambele erau profesoare și au fost transportate de urgență la spital, însă medicii nu le-au mai putut salva. După atacuri, suspectul a fugit spre nord, într-o provincie vecină, aflată la aproximativ 100 de kilometri de locurile în care au fost comise crimele. Potrivit presei turce, acesta a furat o mașină de la doi tineri, pe care i-a amenințat cu arma. Vehiculul a fost găsit ulterior împotmolit în noroi, la marginea unei localități. Atacatorul îl abandonase și încerca să fugă pe jos. Polițiștii și jandarmii au organizat o operațiune comună și l-au capturat.

În prezent, anchetatorii încearcă să stabilească motivul atacurilor și dacă acestea au legătură cu un alt caz de împușcare, în care o femeie a fost rănită în aceeași provincie.