Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în noaptea de joi spre vineri, mai multe drone care s-au apropiat de graniţa fluvială a României, în urma unei noi serii de atacuri asupra unor obiective din Ucraina.

Tatiana Demian
Adaugă PRO TV Chișinău ca sursă preferată în Google

„În cursul nopţii de 23 spre 24 iulie, Federaţia Rusă a executat o serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina. Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în jurul orei 00.10, un grup de ţinte aeriene care evoluau la o distanţă de aproximativ 33 km Nord de graniţa fluvială cu România”, a transmis, vineri dimineaţă, Ministerul Apărării, transmite hotnews.ro.

MApN a precizat că, pentru monitorizarea situaţiei, un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forţelor Aeriene Române a decolat la ora 00.48.

Centrul Naţional Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de alertare a populaţiei din judeţul Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 00.56.

„Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul naţional sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian”, a anunţat ministerul. Alerta aeriană a încetat la ora 01.33.

Autoritățile au transmis mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea, în urma atacului de lângă frontieră.

Adaugă PRO TV Chișinău ca sursă preferată în Google