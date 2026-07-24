Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în noaptea de joi spre vineri, mai multe drone care s-au apropiat de graniţa fluvială a României, în urma unei noi serii de atacuri asupra unor obiective din Ucraina.

„În cursul nopţii de 23 spre 24 iulie, Federaţia Rusă a executat o serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina. Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în jurul orei 00.10, un grup de ţinte aeriene care evoluau la o distanţă de aproximativ 33 km Nord de graniţa fluvială cu România”, a transmis, vineri dimineaţă, Ministerul Apărării, transmite hotnews.ro.

MApN a precizat că, pentru monitorizarea situaţiei, un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forţelor Aeriene Române a decolat la ora 00.48.

Centrul Naţional Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de alertare a populaţiei din judeţul Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 00.56.

„Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul naţional sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian”, a anunţat ministerul. Alerta aeriană a încetat la ora 01.33.

Autoritățile au transmis mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea, în urma atacului de lângă frontieră.