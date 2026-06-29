Dacă ajungeți în nordul Slovaciei, puteți face o plimbare cu pluta, ca o întoarcere în timp. Pe râul Dunajec, aceste ambarcațiuni circulă de sute de ani, iar plutașii cunosc fiecare cotitură a apei. Este o experiență care îi poartă pe turiști printre stânci impresionante, legende locale și unele dintre cele mai frumoase peisaje din zonă.



La aproape 400 de kilometri de Bratislava, în nordul Slovaciei, chiar la granița cu Polonia, se află Parcul Național Pieniny, una dintre cele mai spectaculoase destinații naturale ale țării. Turiștii urcă pe plută și pornesc într-o călătorie impresionantă pe râul Dunajec.



„Vom parcurge în total 10 kilometri. Malul stâng este deja Polonia, iar malul drept este Slovacia. Râul Dunajec formează granița dintre cele două țări. Pe teritoriul nostru curge doar 18 kilometri, de-a lungul frontierei."



Aceste plimbări reprezintă una dintre cele mai căutate atracții turistice din zonă. În urmă cu sute de ani însă, plutele transportau lemn până la Marea Baltică, într-o călătorie care putea dura chiar și două luni.

Miroslav LAINCZ, PROPRIETARUL COMPANIEI DE RAFTING:„Treptat și-au dat seama că pot transporta și oameni. Mai jos se află stațiunea balneară Știavnica, iar turiștii au început să vină din ce în ce mai mulți. Proprietarii băilor au înțeles că trebuie să le ofere vizitatorilor și alte atracții. Așa au apărut plimbările cu plutele."



Pentru Miroslav Laincz, meseria de plutaș seamănă cu cea a unui șofer de autobuz. Numai că nu oricine poate conduce o plută. Este nevoie de examene și de o autorizație specială.

„De ce revenim? Pentru natură. Pentru asta merită să trăiești. Este absolut superb."



„Suntem aici pentru prima dată, eu și fiica mea. Ne place foarte mult."



Ștefan Krišák practică această meserie de o viață. În sezon, face chiar și trei curse pe zi. Există o întâmplare pe care nu o poate uita.



Ștefan KRIŠÁK, PLUTAȘ: „Un fulger a lovit atât de aproape încât ne-a împins aproape jumătate de metru lateral. Atunci chiar m-am speriat. Nu știam ce să fac. Când ești pe apă și vine furtuna, nu prea ai unde să te adăpostești."



Plimbarea durează aproximativ o oră și jumătate și este potrivită pentru toate vârstele.



Pavol BORKOVIČ, CORESPONDENT: "Pentru mine este una dintre cele mai plăcute activități pe care le poți face în natură. Ești înconjurat de oameni interesanți, asculți povești și legende locale și admiri peisaje spectaculoase pe tot parcursul traseului. Ce ți-ai putea dori mai mult?"

La doar câteva minute de debarcader se află și unul dintre cele mai importante obiective turistice din Slovacia – Mănăstirea Roșie.

Marta MICHNOVÁ, ANGAJATĂ MUZEU: „Numele a devenit cunoscut datorită acoperișurilor roșii. Ferestrele, cornișele și multe dintre elementele arhitecturale sunt realizate din cărămidă roșie."

„Ne aflăm în inima mănăstirii. Aceasta este Biserica Sfântului Antonie Pustnicul. După cum vedeți, este un loc cu adevărat special și merită vizitat."



După o oră și jumătate, călătoria se apropie de final. Turiștii pleacă spre casă încântați de tot ce au trăit.



Pavol RKOVIČ, CORESPONDENT: „O experiență extraordinară, pe care o recomandăm din toată inima."