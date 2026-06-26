Doi miri din statul american Dakota de Nord au organizat o ceremonie de nuntă ieșită din comun.

Au spus „DA” și și-au jurat iubire eternă de nouă ori, în nouă state americane unde aveau rude. În Wisconsin, au făcut și o încercare de a intra în Cartea Recordurilor.

S-au dat pe un tobogan cu apă, îmbrăcați în hainele de nuntă. Au repetat experiența de mai multe ori, însă izbânda așteaptă omologarea în Cartea Recordurilor.

În periplul lor de 53 de zile au strâns și bani pentru o asociație de voluntari care organizează operațiuni de salvare din aer.