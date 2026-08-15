Austria își avertizează militarii cu privire la 21 de cetățeni ruși suspectați că ar fi agenți ai Kremlinului și că ar fi desfășurat activități de spionaj sub acoperire diplomatică. Ministerul Apărării de la Viena le-a trimis soldaților, inclusiv rezerviștilor, un mesaj în care îi întreabă dacă au fost contactați vreodată de aceste persoane. Pe listă apar angajați ai Ambasadei Rusiei, ai OSCE și ai unor organizații internaționale din Viena. Autoritățile austriece se tem că aceștia ar fi încercat să obțină informații de la membrii forțelor armate.

„Dacă una dintre aceste persoane a luat legătura cu dumneavoastră, raportați-ne.”

Cu această solicitare urgentă, Ministerul Apărării al Austriei își avertizează personalul militar în legătură cu 21 de presupuşi agenți ruși, care ar fi activat la Viena ca diplomați sau angajați ai unor organizații internaționale. Numele și fotografiile lor au fost publicate de presa rusească de investigații Aghenstvo. Jurnaliștii susțin că au identificat, în baza unor date rusești scurse, persoane care ar avea legături cu serviciile secrete de la Moscova. Militarilor austrieci li se cere să raporteze orice contact cu aceștia, informațiile urmând să ajungă la Agenția de Contraspionaj.

„Faptul că aceștia sunt într-adevăr agenți nu este, prin urmare, dovedit. Armata austriacă încearcă acum să clarifice dacă și în ce măsură au existat contacte cu militarii austrieci.”

Printre cei vizați sunt angajați ai Ambasadei Rusiei de la Viena. Unii dintre ei sunt asociați în investigație cu Serviciul de Informații Externe al Rusiei, alții cu serviciul militar de informații sau cu FSB. De exemplu, lui Alexei Fokin, prezentat drept atașat militar al ambasadei, îi este atribuită o legătură cu GRU. Pe listă apar și persoane care lucrează în cadrul reprezentanței Rusiei la OSCE. Printre acestea se numără Serghei Kildiașov, Aleksei Silantiev și Vladimir Kravcenko. În cazul lor, jurnaliștii au identificat, între altele, adrese asociate structurilor militare și de informații rusești. Alți ruși suspectați activează în cadrul unor organizații internaționale de la Viena, inclusiv ONU. Unul dintre ei, Artem Rațko, este prezentat drept consilier al reprezentanței ruse la ONU și ar avea legături cu GRU și cu o unitate a Serviciului Federal de Protecție al Rusiei. Autoritățile austriece se tem că astfel de persoane ar fi încercat să intre în contact direct cu militarii pentru a obține informații. Ministrul Apărării, Klaudia Tanner, spune că Austria trebuie să fie pregătită pentru noile amenințări și să-și consolideze capacitatea de apărare.

Klaudia TANNER, MINISTRUL APĂRĂRII DIN AUSTRIA: „Trebuie să lucrăm la planul nostru de dezvoltare, să ne aducem apărarea la zi // pentru ca în 2032 să fim pregătiți să ne protejăm și să ne apărăm împotriva oricărui atac militar, care sperăm să nu se întâmple niciodată.”

Viena este de mult timp considerată un punct important pentru activitățile de spionaj din Europa. Poziția geografică a orașului și numărul mare de reprezentanțe diplomatice și organizații internaționale îl fac atractiv pentru serviciile de informații. Rusia a respins în repetate rânduri acuzațiile privind implicarea diplomaților în activități de spionaj și susține, la rândul său, că statele occidentale își folosesc misiunile diplomatice pentru operațiuni de informații.