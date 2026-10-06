Pentagonul a anunțat că va executa un fost maior al Armatei SUA prin pluton de execuție, aceasta fiind prima execuție militară de acest fel din ultimii peste 60 de ani.

Nidal Malik Hasan, maior și medic în Armata SUA, a împușcat mortal 13 soldați americani neînarmați la Fort Hood în 2009, rănind alți 32, scrie BBC.

Pentagonul a anunțat execuția lui Hasan

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a anunțat luni pe rețelele sociale că secretarul de război Pete Hegseth a făcut recomandarea, iar președintele Donald Trump a aprobat-o.

Va fi prima execuție militară prin pluton de execuție de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Hasan a fost condamnat pentru 13 capete de acuzare de omor cu premeditare și 32 de capete de acuzare de tentativă de omor de către un juriu format din 13 ofițeri, care a recomandat în unanimitate pedeapsa cu moartea.

Parnell a declarat că secretarul Armatei va stabili data și locul execuției.

„Ziua judecății pentru Hasan a sosit în sfârșit”, a scris el pe X.

Hasan, un psihiatru al Armatei SUA din Virginia, a ucis 13 soldați la baza din Texas în 2009 și a recunoscut ulterior în fața instanței că el a fost autorul atacului armat, cerându-și scuze pentru „orice greșeli”.

În cadrul procesului său în fața curții marțiale din 2013, el a declarat că credea că îi proteja pe musulmani și pe talibani în Afganistan.

Atacul din 2009 a avut loc la Fort Hood

Atacurile din 5 noiembrie 2009 au reprezentat cel mai sângeros atac din afara luptelor care a avut loc vreodată asupra unei baze militare americane.

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Atacul a avut loc într-o clădire medicală aglomerată, unde soldații care urmau să fie detașați așteptau să fie examinați medical și vaccinați.

Hasan este în prezent unul dintre cei patru deținuți condamnați la moarte din cadrul armatei SUA.

Conform legislației militare, o execuție militară necesită aprobarea președintelui SUA.

Execuția necesită aprobarea președintelui

De asemenea, pentru a putea fi pusă în aplicare, este necesară o revizuire în apel și o hotărâre definitivă privind legalitatea acesteia.

Curtea de Apel a Forțelor Armate ale SUA a considerat pedeapsa cu moartea aplicată de armată neconstituțională în 1983, dar aceasta a fost reinstaurată în anul următor printr-un decret prezidențial emis de președintele de atunci, Ronald Reagan.

Execuțiile militare diferă de cele efectuate la nivel statal.

Majoritatea execuțiilor din SUA au loc la nivel de stat, 27 de state, armata și guvernul federal având în continuare pedeapsa capitală ca opțiune legală.0

Plutonul de execuție este rar folosit în SUA

Execuția prin pluton de execuție este destul de rară. Anul trecut a avut loc o execuție prin pluton de execuție în Carolina de Sud, o premieră pentru acest stat și prima dată când această metodă a fost folosită în SUA în ultimii 15 ani.

Alte patru state permit utilizarea plutonului de execuție, printre care Idaho, Mississippi, Oklahoma și Utah.

Trump a fost un susținător al pedepsei cu moartea la nivel federal și a reinstaurat-o printr-un decret prezidențial în prima zi a mandatului său, în ianuarie 2025.

Trump susține pedeapsa cu moartea

Sub predecesorul său, fostul președinte Joe Biden, Departamentul Justiției emisese un moratoriu asupra aplicării pedepsei cu moartea la nivel federal.

Ordinul executiv semnat de Trump descrie pedeapsa capitală drept „un instrument esențial pentru descurajarea și pedepsirea celor care ar comite cele mai atroce crime și acte de violență letală împotriva cetățenilor americani”, relatează stirileprotv.ro.