Barilul de petrol Brent a scăzut miercuri sub pragul de 100 de dolari, după victoria fără drept de apel a democraţilor în ambele camere ale Congresului american, susceptibilă, în opinia unor analişti, să limiteze marja de manevră a lui Donald Trump în Războiul din Iran.

Miercuri seară, în jurul orei 18:05 (ora României), preţul barilului Brent de la Marea Nodului cu livrare în ianuarie scădea cu 4,67%, la 98,76 de dolari, sub pragul de 100 de dolari, pentru prima dată de la începutul lunii octombrie, potrivit News.ro, care preia AFP.

Echivalentul său american, preţul barilului West Texas Intermediate (WTI), cu livrare în decembrie, scădea cu 4,54%, la 91,73 dolari, transmite Digi24.