Deputaţi albanezi s-au bătut joi în hemiciclu, unde opoziţia acuză Guvernul de reprimarea violentă a unor manifestanţi care-i cer demisia premierului Edi Rama, după o săptămână de tulburări la Tirana.

La un vot de pe ordinea de zi, deputaţi din opoziţie s-au adunat în faţa pupitrului preşedintelui Parlamentului şi i-au cerut să întrerupă şedinţa din cauza unor tulburări.

Ei au aruncat cu apă şi cu hârtii către preşedintele Parlamentului, ceea ce a declanşat încăierări cu alţi parlamentari. „Deputaţii opoziţiei au decis azi să fie vocea revendicărilor studenţilor”, a declarat citat într-un comunicat liderul opoziţiei, Sali Berisha, şeful Partidului Democrat.

Un deputat din cadrul Partidului Socialist al lui Edi Rama, Pirro Vengu, a acuzat opoziţia, pe reţele de socializare, de faptul că încearcă „să foloseasdcă tulburările drept o cale de revenire la putere”.

Bătaie în parlamentul Albaniei/ Profimedia

Bătaie în parlamentul Albaniei/ Profimedia

Joi, câteva sute de manifestanţi s-au adunat în faţa sediului Parlamentului, în timpul sesiunii, însă nu a izbucnit nicio confruntare. Miercuri seara au fost semnalate doar incidente minore în stradă, la Tirana. Mişcarea de protest a studenţilor îndeamnă la o adunare naţională sâmbătă.

Studenţii cer o susţinere mai bună a educaţiei şi demisia lui Edi Rama, acuzat de corupţie, o revendicare veche de luni de zile. Peste 300 de persoane - inclusiv numeroşi poliţişti - au fost răniţi în confruntări, iar zeci de manifestanţi au fost arestaţi.

Manifestaţiie antiguvernamentale în această ţară din Balcani au început în mai, împotriva unui proiect turistic controversat cu legături cu familia preşedintelui american Donald Trump, scrie digi24.ro.