Cel puţin 17 persoane şi-au pierdut viaţa în urma cutremurului puternic cu magnitudinea de 7,1 care a lovit marţi sud-vestul Japoniei, potrivit unui nou bilanţ anunţat joi de autorităţile locale.

Elena Pozdîrcă
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Biroul pentru gestionarea dezastrelor din prefectura Kumamoto a anunţat, de asemenea, că şase persoane nu prezintă semne vitale, iar alte cinci sunt în stare critică, conform AFP.

Epicentrul cutremurului s-a situat la aproximativ 20 de kilometri sud de oraşul Kumamoto, cel mai mare oraş din centrul insulei Kyushu, cu o populaţie de aproximativ 700.000 de locuitori.

Autorităţile au avertizat locuitorii din zonele în care s-au resimţit cele mai puternice mişcări să fie în alertă pentru alte cutremure puternice timp de aproximativ o săptămână, precum şi pentru riscul de alunecări de teren.

Zeci de mii de locuinţe sunt încă fără curent electric, iar unele spitale sunt supraaglomerate, scrie știrileprotv.ro.

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