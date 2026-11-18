Autoritățile din Bulgaria au anunțat destructurarea unei operațiuni de spionaj cibernetic care a permis unor grupuri internaționale de hackeri să acceseze, timp de aproape cinci ani, rețele informatice ale administrației publice. Atacatorii ar fi sustras cel puțin 130 de gigabiți de documente oficiale, echivalentul a peste 62 de milioane de pagini, transmit AFP și BTA, citate de Agerpres.

Ministrul bulgar al Inovației și Transformării Digitale, Ivan Vasilev, a declarat că este cea mai îndelungată și mai amplă operațiune de spionaj cibernetic identificată vreodată împotriva administrației țării.

„Este vorba despre cazul de spionaj cibernetic cel mai îndelungat și cel mai amplu depistat vreodată împotriva administrației bulgare”, a afirmat oficialul.

Hackerii au avut acces la sistemele instituțiilor de stat din 2021

Potrivit autorităților, mai multe grupuri internaționale de hackeri au reușit să pătrundă în sistemele informatice bulgare încă din 2021. Acestea au accesat platformele utilizate de instituțiile publice pentru schimbul de documente și au extras informații sensibile despre funcționarea statului.

Ministrul nu a precizat din ce țări operau grupurile implicate și nici dacă documentele furate au fost publicate pe dark web.

Deocamdată, autoritățile susțin că nu există dovezi privind compromiterea datelor personale ale cetățenilor bulgari.

Atacul a fost descoperit abia după implementarea unui nou sistem de securitate

Intruziunea informatică a rămas nedetectată timp de mai mulți ani și a fost identificată abia după ce Bulgaria a început să utilizeze un nou sistem național de securitate cibernetică.

Ivan Vasilev a anunțat că a sesizat parchetul în legătură cu atacurile, dar și cu lipsa măsurilor luate de autoritățile responsabile în ultimii cinci ani.

Bulgaria, vizată și de un atac cibernetic de amploare în 2019

Nu este primul incident major de acest fel înregistrat în Bulgaria. În 2019, sistemele informatice ale fiscului bulgar au fost piratate, iar mai multe instituții media au primit aproximativ 11 gigabiți de date fiscale sustrase.

Informațiile vizau peste cinci milioane de cetățeni bulgari.

Noul caz readuce în atenție vulnerabilitățile sistemelor informatice ale instituțiilor publice și riscurile generate de atacurile cibernetice asupra infrastructurii digitale a statului, transmite Digi24.