Călin Georgescu rămâne în arest. Curtea de Apel Bucureşti a decis miercuri prelungirea cu încă 30 de zile a mandatului de arestare preventivă în dosarul de înșelăciune, după ce, anterior, Tribunalul București hotărâse eliberarea sub control judiciar, iar procurorii au făcut contestație. Decizia CAB este definitivă.

UPDATE 20:25 – Conform deciziei definitive a judecătorilor de la Curtea de Apel București, Călin Georgescu rămâne în arest până la 27 noiembrie, inclusiv.

Minuta deciziei CAB de miercuri seară:

În arest preventiv rămâne şi complicele lui Călin Georgescu, Ionel Rusen.

UPDATE 20:12 – Curtea de Apel Bucureşti a admis miercuri contestaţia DIICOT şi a decis prelungirea cu 30 de zile a măsurii arestării preventive pentru Călin Georgescu, informează Euronews și Digi24. Decizia este definitivă.

UPDATE 18:48 – Călin Georgescu este dus acum înapoi la Arestul Central, unde va aștepta decizia judecătorilor.

UPDATE 18:40 – Unul dintre avocați a declarat presei, la finalul ședinței de judecată, că se așteptă acum decizia magistraților și că, din punctul său de vedere, „nu există probe pentru a se prelungi arestul preventiv”.

UPDATE 18:36 – Ședința de judecată s-a terminat. A durat o oră și jumătate. Decizia judecătorilor a rămas în pronunțare.

UPDATE 17:51 – Ședința de judecată nu s-a terminat, dar susținătorii au început să scandeze, să chiuie și să strige „Călin, te iubim!”.

Jurnaliștii, și nici publicul, nu au avut acces în sala de judecată.

UPDATE 17:15 – În fața sălii unde chiar acum se desfășoară ședința în care judecătorii vor stabili dacă prelungesc sau nu arestul preventiv pentru Călin Georgescu, s-au grupat zeci de susținători ai acestuia.

UPDATE 16:57 – Călin Georgescu a fost adus de polițiști la Curtea de Apel București.

Împreună cu el a fost adus și Ionel Rusen, apropiat al lui Georgescu arestat de asemenea în dosar.

În timp ce Călin Georgescu a ajuns la Curtea de Apel, susținătorii de afară scandează „Eliberați-l”. Mașini care staționează în trafic claxonează.

UPDATE 16:25 – În fața Curții de Apel București se află zeci de susținători ai lui Călin Georgescu. Cei mai mulți dintre ei sunt pe treptele instanței și scandează „Călin Georgescu este președinte” și „Călin Georgescu e nevinovat”.

Și în interiorul Curții se află aproximativ 100 de oameni care au venit să îl susțină pe politician, potrivit estimărilor Jandarmeriei. Aceștia așteaptă să înceapă ședința de la ora 17:00.

Cine sunt magistrații care vor decide dacă Georgescu va scăpa sau nu de arest

Cei doi magistrați de la Curtea de Apel București care vor decide dacă Georgescu va fi eliberat din arest preventiv sunt Andrei Buliga (președintele completului) și Dragoș Valentin Mirea.

Judecătorul Mirea este cel care în luna septembrie a înclinat balanța decisiv în favoarea prelungirii arestării preventive a lui Călin Georgescu, după ce s-a constituit complet de divergență.

Fost polițist, Mirea a intrat în magistratură în 2017. Inițial, a fost judecător la Judecătoria Cornetu, apoi la Tribunalul Ilfov, de unde a fost promovat la Curtea de Apel București.

Judecătorul Buliga este și el fost polițist, potrivit PressHub . Și-a început cariera de magistrat la Giurgiu, de unde a fost detașat la Curtea de Apel București.

Buliga este magistratul care a decis achitarea medicului Mircea Beuran și a făcut parte din completul care a decis anularea condamnării fostului șef al Fiscului Sorin Blejnar.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv din 29 septembrie, iar DIICOT a cerut prelungirea acestei măsuri. Luni, Tribunalul București a respins ca neîntemeiată cererea procurorilor și a decis ca Georgescu să fie eliberat din arest și plasat sub control judiciar. Hotărârea nu a fost definitivă.

Anterior, vineri, Curtea de Apel București a respins definitiv cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu, după ce, în 13 octombrie, Tribunalul București a admis cererea inculpatului.

Acuzațiile aduse lui Georgescu în dosarul de înșelăciune

Georgescu a fost arestat sub acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Ancheta a pornit de la o plângere depusă la DIICOT de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că a fost păgubit cu 1,1 milioane de euro.

Conform procurorilor, Leu l-a cunoscut pe Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu, iar politicianul i-a propus implicarea într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase.

Afacerea avea nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro, iar Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care, la rândul său, i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția.

În continuare, pentru a obține creditul, lui Leu i s-a cerut să achite o garanție de 1 milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Georgescu la prezidențiale. Procurorii spun că pentru această ultimă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.

DIICOT mai susține că victima a fost convinsă apoi să transfere încă 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro.

Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

În arest preventiv se află și Ionel Rusen. Curtea de Apel București i-a respins acestuia contestația pe 21 octombrie, transmite Hotnews.