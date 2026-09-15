Nicușor Dan urmează să îi cheme pe liderii politici la consultări miercuri dimineață, iar discuțiile propriu-zise să aibă loc după-amiază, au declarat pentru HotNews surse din Administrația Prezidențială.

Președintele Nicușor Dan convoacă partidele la Cotroceni pentru consultări miercuri, iar în aceeași zi va anunța și numele candidatului la funcția de prim-ministru, a relatat marți Euronews, citând surse de la Cotroceni.

Până marți seară, Administrația Prezidențială nu a făcut niciun anunț oficial. Nici liderii politici nu au primit scrisorile oficiale de invitație la discuțiile pentru desemnarea premierului.

Surse de la Cotroceni au explicat pentru HotNews că în prima parte a zilei de miercuri toate grupurile parlamentare vor primi invitații la consultări, care vor avea loc în a doua parte a zilei. Vor fi chemate la discuții inclusiv micile grupuri parlamentare, precum PACE, S.O.S România și UPR.

De asemenea, potrivit acelorași surse, președintele va desemna un nou candidat pentru funcția de premier după finalizarea discuțiilor cu partidele.

Ultimele consultări oficiale au avut loc pe 23 iunie, la o zi după ce Guvernul propus de Adrian Veștea a fost respins de parlamentari. Atunci, discuțiile au durat șase ore.

Ce spunea președintele despre noile consultări

Într-un interviu acordat luni Euronews, în marja vizitei făcute în Finlanda, Nicușor Dan a anunțat că intenționează să convoace partidele la consultări și să desemneze premierul în această săptămână, însă nu a menționat ziua exactă.

„Sincer, aveam o așteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când, în sfârșit, toți parlamentarii sunt aici și, dacă este vorba de o majoritate fragilă pentru un guvern, ea să se poată materializa. Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem și ce se va întâmpla în urma desemnării”, a declarat Nicușor Dan.

El a nominalizat până acum doi candidați la funcția de prim-ministru. Primul dintre ei, Eugen Tomac, și-a depus mandatul în 14 iunie, înainte de a ajunge la votul din Parlament, deoarece nu avea suficientă susținere, iar al doilea, Adrian Veștea, a picat la votul din Parlament în 22 iunie.

De atunci, președintele a discutat în mod constant cu liderii politici, însă până în acest moment nu au reușit să formeze o majoritate parlamentară stabilă, astfel încă noul Guvern să treacă de voturile Parlamentului.