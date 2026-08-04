Autoritățile din România au impus restricții temporare de circulație pentru vehiculele de mare tonaj pe mai multe drumuri din vestul țării, în contextul unui Cod Roșu de caniculă. Măsura este valabilă marți, între orele 12:00 și 20:00, și vizează județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, unde sunt prognozate temperaturi extreme.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, restricțiile sunt valabile marți, în intervalul orar 12:00–20:00, și au fost instituite pentru a proteja infrastructura rutieră și pentru a reduce riscurile generate de temperaturile foarte ridicate.

Restricțiile nu se aplică tuturor vehiculelor de mare tonaj. Sunt exceptate transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile, mărfuri transportate la temperatură controlată, carburanți, echipamente de prim ajutor, corespondență și cele implicate în intervenții de urgență sau transporturi funerare.

De asemenea, pot circula autospecialele de salubrizare, vehiculele din cadrul Sistemului Garanție-Returnare, cele care tractează autovehicule avariate, precum și transporturile destinate zonelor afectate de fenomene meteorologice extreme.

Pe lista excepțiilor se regăsesc și transporturile de apă îmbuteliată, băuturi răcoritoare, produse agricole și o gamă largă de produse alimentare, inclusiv pâine, produse de panificație și patiserie, zahăr, cafea, paste făinoase și condimente.

În contextul valului de căldură, Poliția Română recomandă șoferilor să verifice starea tehnică a autovehiculelor înainte de plecare, în special presiunea anvelopelor, funcționarea sistemului de climatizare și nivelul lichidului de răcire. Totodată, conducătorii auto sunt sfătuiți să evite deplasările în intervalele cu temperaturi maxime, să facă pauze regulate pentru hidratare și odihnă și să manifeste prudență sporită în trafic, scrie cancan.ro