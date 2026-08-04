Confruntare cu un nivel istoric de scăzut al Dunării. Mai multe țări central și est-europene au fost nevoite să oprească o parte dintre reactoarele lor nucleare. În Ungaria, operatorul centralei de la Paks a avertizat că aceasta riscă să fie oprită complet spre mijlocul acestei săptămâni, când sunt prognozate peste 40 de grade Celsius în termometre. Ar fi o premieră în cei 44 de ani de funcționare a centralei și ar putea dura câteva săptămâni.

Luni, la Budapesta, nivelul Dunarii avea pe alocuri abia 10 centimetri, mult sub recordul precedent de 33 de centrimetri, inregistrat in 2018. Singura centrală nucleară a Ungariei, cea de la Paks, care foloseste apa Dunării ca sa-si răcească reactoarele, este amenințată cu oprirea totală. Ieri, centrala a produs doar 240 de megawați, o zecime din nivelul normal.

Debitul Dunării în dreptul centralei de la Paks a atins un nivel care nu a fost luat în calcul de proiectanții sovietici ai instalației. La inaugurarea din 1983, aceștia au montat un sistem de pompare conceput pentru un nivel al apei cu câteva zeci de centimetri sub minimul cunoscut la acea vreme.

Premierul ungar Péter Magyar a cerut companiilor și populației să își reducă drastic consumul, în special între orele 17.00 și 22.00. Deși Ungaria și-a dezvoltat în ultimii ani un parc fotovoltaic considerabil, care acoperă acum peste 80% din necesarul de electricitate în timpul zilelor de vară, țara depinde în continuare de energia nucleară și de gaz în cursul serii.

Peter MAGYAR, PRIM-MINISTRUL UNGARIEI: „ Trebuie să monitorizăm oră de oră consumul de energie. Și, dacă este necesar, dacă reducerea voluntară a consumului de către marile companii și de către consumatorii industriali nu este suficientă, va trebui să intervenim imediat și să impunem reducerea consumului. Ori chiar mai rău, să oprim activitatea pentru anumiți consumatori industriali.”

Centrelor comerciale li s-a cerut să reducă puterea instalațiilor de climatizare, iar circulația trenurilor de marfă este suspendată în timpul serii, la fel ca iluminatul clădirilor publice. Primăria Budapestei a decis, de asemenea, reducerea vitezei metroului și a tramvaielor. Toate aceste măsuri au permis reducerea consumului de energie al țării cu peste 700 de megawați duminică, iar ministrul economiei și energiei i-a felicitat pe ungurii "care au ales să își petreacă serile jucând jocuri de societate în loc să se uite la televizor".

Peter MAGYAR, PRIM-MINISTRUL UNGARIEI: „ Urmează cele mai dificile cinci zile pentru că meteorologii prognozează căldură extremă. Miercuri, temperaturile ar putea trece de 42 de grade Celsius. Chiar este posibilă stabilirea unui nou record de caniculă. Ați aflat deja că doar una dintre cele opt turbine ale centralei de la Paks mai funcționează în prezent.”

Situația dramatică generalizată este consecința unui an extrem de secetos în întregul bazin al Dunării. În Croația, malul fluviului s-a retras în anumite puncte cu aproape un metru si jumătate in ultima saptamana. Localnicii din Batina au descoperit tot felul de obiecte aruncate in apa de-a lungul timpului, dar si două bombe din timpul celui de-al doilea Război Mondial. Acestea au fost detonate controlat.

Mario SPAJIC, DIRECTOR ADJUNCT „APELE CROAȚIEI”: „Nivelul Dunării a depășit recordul negativ datând din 1909. Impactul schimbărilor climatice este evident. Suntem în toiul unei lungi perioade de secetă, înrăutățită de temperaturile foarte ridicate.”

Seceta nu se limitează la Dunare. În Austria ori Elveția, imaginile cu lacuri montane secate apar intruna de la începutul verii. Iar in Germania, nivelul Rhinului se apropie de minime istorice.