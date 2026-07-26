Statele Unite au oprit bombardamentele asupra Iranului, după aproape două săptămâni de lovituri consecutive. Donald Trump spune că vrea să ofere o șansă diplomației, însă presa americană scrie că Washingtonul este tot mai îngrijorat și de scăderea stocurilor de armament. Înaintea deciziei, vicepreședintele JD Vance și șeful armatei americane l-ar fi avertizat pe Trump asupra riscului unei escaladări și a consecințelor unui război prelungit.

Pentru a doua noapte la rând, în Iran nu au fost raportate atacuri americane. Pauza a venit după o ședință tensionată la Casa Albă, unde Donald Trump a analizat inclusiv posibilitatea intensificării operațiunilor militare. Generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme, i-ar fi transmis că armata poate executa noi lovituri, dar l-a avertizat asupra consecințelor pe termen lung. Și vicepreședintele JD Vance și-ar fi exprimat îngrijorarea față de extinderea conflictului.

Jason CAMPBELL, EXPERT ÎN SECURITATE DIN ORIENTUL MIJLOCIU: „Președintele Trump și Pentagonul au două opțiuni pentru a ajunge la o soluție în privința Iranului. Prima este o escaladare semnificativă a operațiunii militare, care ar presupune desfășurarea a zeci de mii de militari americani. Riscurile unei asemenea operațiuni sunt enorme. La celălalt capăt al spectrului se află un acord diplomatic de durată.”

În cele din urmă, Trump a ales să nu dea undă verde unui nou atac de amploare, despre care Axios scrie că era pregătit pentru vineri seara. Liderul american le-ar fi cerut negociatorilor să continue discuțiile cu Teheranul, în timp ce public susține că Iranul devine „tot mai serios” în privința unui acord. Dar calculele Washingtonului nu sunt doar diplomatice. New York Times scrie că stocurile unor sisteme esențiale de apărare, inclusiv interceptoarele Patriot, sunt în scădere după luni de război. Acestea sunt folosite inclusiv pentru protejarea bazelor americane și a aliaților din Golf de represaliile iraniene. Pentagonul susține însă că armata dispune în continuare de capacitățile necesare pentru orice operațiune ordonată de președinte.

Jason CAMPBELL, EXPERT ÎN SECURITATE DIN ORIENTUL MIJLOCIU: „În acest moment, SUA au consumat o cantitate semnificativă de muniție și o parte importantă din capacitățile lor de apărare antiaeriană. Și, după tot ceea ce s-a întâmplat până acum, nu cred că Iranul își va schimba atitudinea în viitorul apropiat doar în urma unor modificări ale țintelor atacate, mai ales că iranienii au demonstrat că sunt dispuși și capabili să riposteze împotriva unor ținte similare din întreaga regiune.”

Pauza a adus o scurtă acalmie în Golf. Iranul nu a revendicat noi atacuri asupra vecinilor săi, iar în regiune nu au fost declanșate noi alerte nocturne. Teheranul avertizează însă că represaliile împotriva intereselor americane vor continua. Miza depășește deja confruntarea dintre Washington și Teheran. Atacurile iraniene au vizat baze americane din Bahrein, Kuweit și Iordania, iar blocarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz a lovit piețele energetice mondiale. Între timp, tensiunile s-au extins și în Yemen, unde rebelii huthi, susținuți de Iran, au reluat atacurile asupra Arabiei Saudite. Deocamdată, Casa Albă nu spune cât va dura pauza. Trump păstrează deschisă atât calea negocierilor, cât și posibilitatea revenirii la lovituri militare dacă discuțiile cu Iranul eșuează.