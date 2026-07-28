Traseul care leagă peninsula Cap Ferret de orașul Bordeaux din sud-vestul Franței, a fost epicentrul unui incendiu fără precedent care a devastat o zonă de patru ori mai mare decât Parisul și a forțat peste 260.000 de oameni să fie evacuați.

În ceea ce reprezintă unul dintre cele mai devastatoare evenimente din țară de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace, peste 240 de proprietăți au fost complet distruse – multe dintre ele fiind considerate case de vacanță deținute de parizieni milionari, scrie Daily Mail.

Incendii Franța/ Getty

Incendiul, care a izbucnit pe 12 iulie în pădurile de pe Cap Ferret, s-a apropiat constant de Bordeaux de atunci, din cauza vânturilor puternice care au alimentat flăcările spre vest.

Incendii Franța/ Getty

Pe ambele sensuri de circulație ale drumului D106, între localitățile Saint-Jean-D'Illac și Lége-Cap-Ferret, casă după casă nu mai este acum decât moloz înnegrit.

O vilă din apropierea localității Blagon s-a prăbușit sub efectul căldurii intense a infernului. Grădina era presărată cu resturi de zidărie, metal ars și lemn, flancată de rămășițele unui pick-up Toyota carbonizat pe aleea de acces.

Incendii Franța/ Getty

Flăcările au cuprins pădurea din jur sâmbătă seara, înainte de a se răspândi rapid către clădirea cu un singur etaj.

Apa din piscina neacoperită este murdară, suprafața ei fiind acoperită de un strat gros de funingine plutitoare, în timp ce țiglele sparte zăceau împrăștiate pe pământ de o parte și de alta a rămășițelor casei. Între timp, un cablu electric căzut continua să scânteie amenințător lângă poarta din față.

Incendii Franța/ Getty

În interior, în ceea ce odinioară era bucătăria, un cuptor independent, scheletele a trei scaune și două radiatoare sunt singurele obiecte care mai pot fi identificate printre dărâmăturile care acoperă încăperea.

Incendiul a distrus case și păduri

Puțin mai departe de-a lungul drumului D106, spre coasta Atlanticului, după un alt bungalou ars din temelii, se aflau rămășițele centrului de dresaj canin „Good Dogs”.

Rămășițele unor tuneluri de agilitate din plastic pentru câini, ale unor rampe și ale unei bărci marcate de fum zăceau abandonate afară.

Vis-a-vis de centrul de dresaj canin și de cealaltă parte a unui sens giratoriu, o casă familială înconjurată de un gard și cu un teren propriu era acum o ruină fumegândă, plină de mașini distruse și utilaje agricole.

Fotografiile de pe Google Street View, realizate cu doar patru luni în urmă, arată că proprietatea era atunci o vilă albă atractivă, cu țigle de teracotă. Acum au mai rămas în picioare doar pereții exteriori ai casei și două coșuri de fum din cărămidă.

Incendii Franța/ Getty

D106 este o șosea cu două benzi de circulație în ambele direcții, est și vest, și are o limită de viteză de 110 km/h (68 mph). Cel puțin 12 case – și mii de acri de pădure – au fost distruse de-a lungul traseului, care este încă în mare parte izolat de poliție.

Multe dintre aceste case aparțin unor familii franceze înstărite care s-au stabilit în această bogată regiune viticolă.

Flăcările au pârjolit casele

La trei mile de orașul Lége-Cap-Ferret, într-o mică poiană situată chiar lângă drumul D106, am zărit o casă familială mare, înnegrită de funingine, care părea să fie pe punctul de a se prăbuși.

Fierbințeala flăcărilor a ars complet un gard viu înalt care odinioară ascundea casa de privirile trecătorilor de pe șosea. Acum nu mai este decât o ruină plină de grinzi de lemn căzute și resturi de zidărie.

Pe drumul spre Bordeaux, la aproximativ 20 de mile spre est, trei case situate chiar lângă șosea stăteau goale și se aflau într-o stare similară de degradare. În fața uneia dintre case, o construcție din tablă s-a prăbușit peste o mașină, în timp ce bicicletele copiilor, un leagăn și un tobogan se aflau printre resturile de lângă celelalte case.

Sute de mii de persoane au părăsit regiunea

Peste 325.000 de persoane au fost nevoite să părăsească regiunea din sudul Franței, în timp ce incendiul devastează păduri și distruge sate întregi, relatează Daily Mail.

Pompierii se luptă cu greu să țină sub control flăcările, care se întind pe kilometri întregi, iar voluntari, inclusiv fermieri locali, îi ajută cu tot ce pot.

Convoaie de tractoare au fost văzute duminică traversând localități, tractând cisterne uriașe cu apă pentru a sprijini echipele de pompieri care luptă eroic cu incendiul. Până în prezent, 75 de pompieri au fost răniți, iar doi și-au pierdut viața.