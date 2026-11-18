Întâlnirea trilaterală dintre Vladimir Putin, Xi Jinping și Donald Trump, programată joi la Shenzhen, în China, nu ar trebui să dureze mai mult de o oră, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, scrie AFP.

„Nu mai mult de o oră”, a afirmat Dmitri Peskov, citat de agenția de presă rusă Ria Novosti, întrebat despre durata aceste întâlniri fără precedent, organizată în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) joi, 19 noiembrie.

Kremlinul: Nu sunt prevăzute „negocieri bilaterale la scară largă” între Putin și Trump

Președintele rus Vladimir Putin și cel american Donald Trump urmează să se întâlnească separat, tot în marja summitului APEC de la Shenzhen, însă nu sunt prevăzute negocieri bilaterale la nivel înalt, au declarat între timp doi înalți oficiali de la Moscova, citați de agențiile de știri din Rusia, potrivit Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat este puțin probabil ca Putin și Trump să aibă timp pentru „negocieri bilaterale la scară largă” la summitul APEC din China, dar a precizat că cei doi lideri ar putea să poarte discuții pe marginea evenimentului, a relatat TASS.

Peskov mai este citat spunând liderii rus și american ar putea să facă un schimb de opinii cu privire la conflictele din Ucraina și din Iran dacă ar avea ocazia să discute tete-a-tete.

La rândul său, consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a precizat că întâlnirea dintre Putin și Trump va avea loc după sesiunea plenară a APEC și că se așteaptă ca la aceasta să participe mai mulți membri ai delegațiilor ruse și americane.

Ușakov a adăugat că Putin și Trump ar putea să aibă ocazia să-și vorbească informal de mai multe ori în marja summitului.

Vladimir Putin și Donald Trump urmează să participe joi la discuții trilaterale cu președintele chinez Xi Jinping, în cadrul unei întâlniri istorice.

Războaiele din Ucraina și Iran și proliferarea nucleară se numără printre subiectele care ar putea fi discutate joi la Shenzhen, când cei trei lideri se vor întâlni. Totuși, momentan nu există o agendă clară sau un consens cu privire la problemele care vor fi discutate.

Întâlnirea bilaterală dintre Trump și Xi va fi marcată de măsurile recente ale Washingtonului de a restricționa și mai mult accesul companiilor chineze la cipuri avansate americane sau ale celor mai apropiați aliați ai săi, precum Taiwanul sau Coreea de Sud, în dezvoltarea strategică a inteligenței artificiale.

Trump ar putea insista asupra necesității de a normaliza exporturile chineze de metale rare și de a crește importurile de produse agricole americane ca o cale de a consolida armistițiul comercial cu Beijingul, transmite Hotnews.