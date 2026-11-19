Întâlnirea dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping din China a stârnit reacții puternice pe scena internațională. În timp ce unii lideri salută dialogul dintre cele trei mari puteri, alții se tem că viitorul lumii ar putea fi decis fără participarea statelor direct vizate. Între timp, declarația comună publicată după summit nu face nicio referire explicită la războiul din Ucraina sau la Europa. Cei trei lideri au anunțat însă angajamente privind reforma ONU, aprovizionarea cu produse petroliere și reducerea riscurilor nucleare.

Întâlnirea dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping din China a stârnit îngrijorare în Europa și reacții critice din partea unor lideri occidentali. Mai mulți oficiali se tem că marile puteri ar putea decide soarta Ucrainei fără participarea Kievului și a aliaților europeni. În timp ce cei trei președinți discutau la Shenzhen, liderii europeni printre care și Maia SAndu s-au reunit la Berlin, în cadrul Coaliției de Voință, pentru a-și reafirma sprijinul pentru Ucraina și pentru a cere un rol în eventualele negocieri de pace.

Reuniunea din China a readus în discuție comparațiile cu Conferința de la Ialta din 1945, când marile puteri au decis asupra viitorului Europei fără participarea tuturor statelor vizate. Lidera conservatorilor din Marea Britanie a spus că cei trei lideri par să încerce să împartă lumea în sfere de influență: China să domine Asia, Statele Unite emisfera vestică, iar Rusia Europa. La rândul său, Volodimir Zelenski a avertizat că nicio înțelegere privind viitorul Ucrainei nu trebuie negociată fără participarea Kievului.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Țările mari au impresia că pot decide singure soarta întregii lumi, iar asta e o greșeală colosală. Nu poți decide soarta unei țări, oricât ar fi ea de mică, fără implicarea ei. China și Statele Unite au suficientă putere ca să oprească războiul lui Putin într-o singură întrevedere."

Cancelarul german Friedrich Merz a cerut Statelor Unite să nu facă concesii surprinzătoare și să rămână alături de Europa și Ucraina. Iar președintele francez Emmanuel Macron a avertizat că impunerea unei păci nedrepte Ucrainei ar putea pregăti terenul pentru un nou război. Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a reacționat printr-un scurt mesaj după ce președintele american Donald Trump l-a numit pe omologul său rus Vladimir Putin „prietenul meu”.

Tusk nu a părut să fi fost impresionat de ceea ce a văzut la Shenzhen, conform The Guardian. „Doamne, apără-ne de astfel de prieteni”, a spus el pe X, făcând aparent referire la salutul entuziast al lui Trump adresat lui Putin. Presa internațională analizează cu prudență întâlnirea dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping de la Shenzhen. Deși cei trei lideri au prezentat reuniunea drept una istorică, nu au fost anunțate acorduri majore, iar războiul din Ucraina a lipsit din declarația comună.

Reuters scrie că Putin a revenit în centrul diplomației mondiale, Trump a obținut imaginea unei întâlniri istorice, iar Xi a demonstrat că Beijingul poate găzdui dialogul dintre cele trei mari puteri. Dar războiul din Ucraina continuă, fără un acord concret. Analiștii citați de presa internațională consideră exagerată comparația cu Conferința de la Ialta din 1945. Deocamdată, summitul a produs mai multă vizibilitate pentru cei trei lideri decât soluții la conflictele care afectează lumea.