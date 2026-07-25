Polițiștii din Costa Rica l-au arestat vineri pe cel mai căutat traficant de droguri din țară, Alejandro Arias Monge, cunoscut sub numele de „El Diablo”, în cadrul unei operațiuni soldate cu un mort și opt răniți, au anunțat autoritățile, scrie AFP.

„El Diablo”, pentru capul căruia Statele Unite oferiseră o recompensă de 500.000 de dolari, a fost capturat vineri dimineață la Rio Frio, în provincia Heredia din nord-estul țării, a declarat în cadrul unei conferințe de presă procurorul general al Costa Ricăi, Carlos Diaz.

Diaz a explicat că de „El Diablo” a fost arestat pe o proprietate rurală în timpul unei întâlniri cu liderii altor organizații criminale, dintre care unul, Roney Rios, a fost ucis în timpul confruntării cu forțele de ordine, iar altul, Jonathan Pérez Méndez, alias „Tan”, a fost arestat.

Opt polițiști au fost răniți în timpul operațiunii, în cursul căreia s-au tras aproximativ 2.500 de focuri de armă, a precizat procurorul general.

Acuzat că trimitea droguri în SUA

Arias, Rios și Pérez erau „cele trei persoane cele mai căutate din țară”, a declarat procurorul, potrivit căruia organizațiile lor au la activ aproximativ 360 de asasinate.

Ambasada Statelor Unite la San José a felicitat imediat autoritățile din Costa Rica.

„Era șeful unei organizații criminale transnaționale violente și cel mai căutat fugar din Costa Rica”, a scris ambasada într-un comunicat, reamintind că Arias este urmărit de justiția americană pentru trafic de droguri, furt, asasinate și spălare de bani.

Potrivit autorităților americane, gruparea lui „El Diablo”, care își desfășura activitatea în toate cele șapte provincii ale Costa Ricăi, introducea ilegal droguri din Columbia prin Honduras și Guatemala către Mexic, având ca destinație finală Statele Unite, potrivit CBS News.

„El Diablo” era căutat de aproximativ zece ani. Autoritățile costaricane îl suspectează că s-ar fi refugiat pentru o perioadă în țara vecină, Nicaragua.

În ultimii ani, Costa Rica a încetat să mai fie cea mai sigură țară din America Centrală din cauza traficului de droguri. În 2025, a înregistrat o rată de 16,8 omucideri la 100.000 de locuitori, scrie hotnews.ro.