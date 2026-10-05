Cel puțin 60 de oameni au fost reținuți la Moscova, după ce un miting autorizat al comuniștilor s-a transformat într-un protest cu mesaje împotriva Kremlinului. Participanții au cerut alegeri corecte și eliberarea deținuților politici.

„-Jos Țarul!

-La o parte!

Nu atingeți copii!”

În imaginile de la manifestație se vede cum polițiștii intră în mulțime și îi imobilizează pe unii dintre participanți, pe care îi duc apoi la mașinile poliției.

Printre cei reținuți s-ar număra membri ai Partidului Comunist, ai formațiunii liberale Iabloko și alți activiști. Presa scrie că unele persoane au fost ulterior eliberate, în timp ce altele au rămas în custodia poliției.