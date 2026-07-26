Incident grav, sâmbătă seară, la Berlin, în timpul paradei PRIDE. Un microbuz a intrat într-un grup care participa la eveniment, aproape de faimoasa poartă Brandenburg. Cel puțin o persoană a murit și alte 16 au fost rănite.

Polițiștii le-au cerut tuturor participanților să părăsească imediat zona, iar restul festivităților au fost anulate.

Potrivit autorităților, o dubă a intrat în parcul aflat în apropierea traseului dedicat paradei. A lovit mai multe persoane și s-a izbit de un copac. Șoferul ar fi scos apoi o macetă cu care i-a atacat pe cei din jur, după care a reușit să fugă. El ar avea legătură cu „mediul islamist”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei.Publicaţia germană Bild, citând un martor ocular, „relatează că o dubiţă albă a intrat în mulţime în parcul Tiergarten. Incidentul s-ar fi produs în jurul orei 22:00”.

Poliţia a folosit elicoptere şi camere cu imagistică termică pentru a-l localiza pe suspectul sau pe suspecţii implicaţi în incident, a declarat un purtător de cuvânt pentru AFP.

Polițiștii le-au cerut tuturor participanților să părăsească imediat zona, iar restul festivităților au fost anulate.

Potrivit autorităților, o dubă a intrat în parcul aflat în apropierea traseului dedicat paradei. A lovit mai multe persoane și s-a izbit de un copac. Șoferul ar fi scos apoi o macetă cu care i-a atacat pe cei din jur, după care a reușit să fugă. El ar avea legătură cu „mediul islamist”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei.Publicaţia germană Bild, citând un martor ocular, „relatează că o dubiţă albă a intrat în mulţime în parcul Tiergarten. Incidentul s-ar fi produs în jurul orei 22:00”.

Poliţia a folosit elicoptere şi camere cu imagistică termică pentru a-l localiza pe suspectul sau pe suspecţii implicaţi în incident, a declarat un purtător de cuvânt pentru AFP.

Primarul Berlinului a denunţat „un atac împotriva societăţii noastre libere şi deschise către lume” pe X. „După un Marş al Mândriei paşnic şi plin de culoare, adunarea pentru un Berlin tolerant şi paşnic a fost luată în vizor în cel mai brutal mod cu putinţă. Berlinul este oraşul libertăţii – iar libertatea noastră a fost atacată astăzi în cel mai teribil mod”, a reacţionat Kai Wegner.

Cancelarul german Friedrich Merz a cerut sâmbătă „lămurirea completă” a incidentului, pe care l-a calificat drept un „act abominabil”. Şeful guvernului şi ministrul său de interne „se vor implica cu o determinare deosebită pentru a lămuri complet acest act abominabil şi pentru a asigura pedepsirea celui vinovat”, a declarat un purtător de cuvânt într-o primă reacţie transmisă prin comunicat, scrie știrileprotv.ro.