Cel mai puternic taifun care a lovit China de la începutul anului a măturat sudul țării cu rafale de peste 160 de kilometri pe oră și ploi torențiale.

În Hong Kong, vântul a smuls schele de pe clădiri, a doborât porți și copaci, iar străzile au fost acoperite de resturi. Cel puțin nouă persoane au fost rănite. Peste 340 de mii de oameni au fost evacuați din zonele aflate în calea taifunului.

Traficul feroviar din sudul Chinei a fost oprit, iar în Hong Kong au fost anulate cel puțin 350 de zboruri. Taifunul Noul înaintează acum spre interiorul țării și pierde treptat din intensitate, însă meteorologii avertizează că ploile abundente vor afecta centrul și nordul Chinei până marți.