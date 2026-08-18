Cinci adolescenți au murit după ce mașina în care se aflau, care circula pe contrasens pe o autostradă din comitatul Kildare, Irlanda, s-a ciocnit frontal cu un alt autoturism. Corpurile victimelor urmează să fie supuse unor examinări post-mortem.

Trei femei, două în vârstă de 30 de ani și una în vârstă de 20 de ani, precum și un băiat care se aflau în celălalt autoturism au fost transportați la spital cu răni grave.

Accidentul s-a produs duminică, în jurul orei 03:00, între ieșirile 3 și 4 ale autostrăzii M9, în zona Moone. Mașina în care se aflau adolescenții circula spre sud, însă pe sensul destinat traficului către nord, când a intrat în coliziune frontală cu celălalt autoturism.

Poliția irlandeză (Gardaí) a precizat că, înainte de producerea accidentului, nu avea loc nicio urmărire a mașinii. Ombudsmanul poliției din Republica Irlanda, Fiosrú, a deschis, la rândul său, o anchetă.

Anchetatorii criminaliști au finalizat cercetarea la locul accidentului, iar poliția le-a cerut martorilor sau șoferilor care se aflau pe acel tronson de autostradă în momentul tragediei să furnizeze informații.

Familia ajunsă la spital se pregătea să meargă în vacanță

Comisarul Garda, Justin Kelly, i-a descris pe cei răniți din cel de-al doilea autoturism drept membri ai unei familii care „călătoreau nevinovați” atunci când au fost loviți de mașina care circula pe contrasens.

El a calificat accidentul drept un „incident îngrozitor” și a condamnat „condusul iresponsabil și periculos”.

„Ceea ce face acest comportament imprudent și mai revoltător este faptul că, în unele cazuri, este practicat pentru like-uri pe rețelele sociale, indiferent de impactul potențial devastator pe care îl poate avea asupra oamenilor nevinovați și asupra celor care îl practică”, a declarat Kelly.

Comisarul a adăugat că polițiștii „fac tot ce pot pentru a opri astfel de vehicule”, ținând în același timp cont de siguranța celorlalți participanți la trafic.

Consilierul local Ivan Keatley a declarat că, din câte a înțeles, un șofer care „s-a întâlnit cu scena îngrozitoare” a alertat autoritățile, iar serviciile de urgență au ajuns „aproape imediat”.

„Scena putea fi văzută de pe podul autostrăzii din apropiere și era foarte clar că accidentul era extrem de grav”, a declarat el pentru BBC.

„Îngrozitor este singurul cuvânt prin care poate fi descrisă starea în care au rămas cele două mașini.”

Keatley a spus că, din informațiile sale, familia aflată în celălalt autoturism se îndrepta spre aeroport pentru a pleca în vacanță. El a transmis condoleanțe familiilor victimelor și și-a exprimat speranța că persoanele rănite se vor recupera.

Keatley a atras atenția că accidentul se înscrie într-un tipar îngrijorător, menționând că în ultimele săptămâni au avut loc două incidente similare pe autostrada M50 din Dublin, scrie știrileprotv.ro