Actrița Amy Madigan, o veterană în vârstă de 75 de ani a Hollywood, a câștigat în 2026 primul Premiu Oscar din carieră, victoria sa marcând totodată una dintre cele mai stranii coincidențe din istoria Academiei Americane a Artelor și Științelor Filmului, scrie hotnews.ro

Madigan a stabilit un record încă din data de 22 ianuarie a acestui an, când academia și-a prezentat lista completă a nominalizărilor pentru gala Oscarurilor de anul acesta. Grație nominalizării pentru filmul de groază „Weapons”, ce pornește de la dispariția misterioasă a unui grup de elevi din aceeași clasă a unei școli, ea a devenit actrița cu cel mai mare interval de timp scurs între două nominalizări la Oscar: 40 de ani.

Însă un alt detaliu straniu a atras atenția atunci: primul ei film, pentru care a fost nominalizată în 1976 s-a numit „Twice in a Lifetime” (De două ori în viață).

Inclusiv BBC și site-uri majore de la Hollywood au remarcat în ianuarie coincidența stranie, notând că gala de anul acesta ar putea fi ultima șansă a lui Madigan să câștige un Oscar având în vedere că, în pofida carierei longevive, ea a făcut parte mai degrabă din eșalonul „B” al actorilor de la Hollywood.

Ea s-a conturat ca ușoară favorită la Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar grație interpretării din „Weapons” după ce a triumfat la începutul lunii martie la Premiile Actorilor de la Hollywood la categoria respectivă, iar actorii reprezintă cel mai mare segment de votanți ai Academiei Americane a Artelor și Științelor Filmului.

Amy Madigan a câștigat Oscarul în 2026 după ce a triumfat în fața actrițelor din „Sinners” și „One Battle After Another”

Însă competiția la statueta Oscar din 2026 pentru cea mai bună actriță secundară a fost una extrem de strânsă, revista Vanity Fair notând aceasta nu a fost atât de deschisă din 2007, anul în care Tilda Swinton a câștigat surprinzător statueta pentru interpretarea sa din thrillerul juridic „Michael Clayton”.

Madigan a concurat anul acesta cu Teyana Taylor, care a luat Globul de Aur pentru prestația ei din „One Battle After Another”, Wunmi Mosaku, care a triumfat la Premiile BAFTA pentru interpretarea sa din „Sinners”, și Elle Fanning, respectiv Inga Ibsdotter Lilleaas – nominalizate pentru rolurile lor din apreciatul film „Sentimental Value” al lui Joachim Trier.

„Sentimental Value” fusese marele câștigător la European Film Awards, mergând acasă cu 6 premii, inclusiv cele pentru cel mai bun film, cea mai bună regie și ambele premii pentru interpretare – pentru Stellan Skarsgård și Reinsve.

Oscarul pentru „Weapons” câștigat în cele din urmă de Madigan duminică a fost unul dintre cele două de la categoriile majore care nu au mers la „Sinners” sau „One Battle After Another”, marile favorite ale serii. Cealaltă a mers la actrița britanică Jessie Buckley, care a câștigat Oscarul pentru o actriță în rol principal mulțumită interpretării ei din filmul „Hamnet”.

Mesaj emoționant al actriței după ce a triumfat la Premiile Oscar din 2026

Vorbind pe scenă vizibil emoționată, Madigan i-a mulțumit soțului ei, actorul Ed Harris, cu care este căsătorită de 42 de ani, cei doi formând unul dintre cele mai longevive cupluri de la Hollywood.

„Cel mai important este iubitul meu Ed, care este alături de mine dintotdeauna – iar asta înseamnă al naibii de mult timp. Nimic din toate acestea nu ar însemna nimic dacă el nu ar fi lângă mine”, a declarat actrița veterană după primirea statuetei Oscar. „Așa că îți mulțumesc foarte mult. Sunt copleșită.”

Ea a avut, de asemenea, un mesaj special pentru ceilalți nominalizați, mulțumindu-le că au sprijinit-o în timpul sezonului premiilor.

„Când făceam toată promovarea pentru ‘Weapons’, eram cam pe cont propriu, călătoream singură”, a explicat ea, „iar oamenii de la ‘One Battle’ și cei de la ‘Sinners’ și din toate filmele acestea pur și simplu m-au îmbrățișat și mi-au spus: ‘Da, hai alături de noi și lasă-ne să te cunoaștem, iar tu să ne cunoști pe noi’”.

Comentariile ei vin în contextul în care toate cele trei filme sunt producții ale legendarului studiou Warner Bros, ele putând fi văzute în streaming pe platforma HBO Max.