Comisia Europeană intenționează să propună statelor membre ale Uniunii Europene acordarea unui nou împrumut de 45 de miliarde de euro pentru Ucraina, destinat acoperirii deficitului bugetar estimat pentru anul 2027. Anunțul a fost făcut miercuri de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care susține că sprijinul financiar va consolida poziția Kievului în eventualele negocieri de pace, relatează AFP.

„Credem că este cel mai bun mod de a da Ucrainei o poziție de forță la masa negocierilor”, a declarat Ursula von der Leyen în fața jurnaliștilor.

Potrivit șefei Comisiei Europene, Ucraina va trebui să ramburseze împrumutul doar după ce Rusia va plăti despăgubiri pentru distrugerile provocate în urma invaziei.

Noul sprijin financiar ar urma să contribuie la acoperirea unui deficit bugetar estimat de autoritățile ucrainene la aproximativ 70 de miliarde de euro. Din această sumă, 45 de miliarde ar urma să provină din partea Uniunii Europene, iar celelalte 25 de miliarde de euro să fie asigurate de alte state aliate ale Kievului.

Banii vor fi împărțiți între cheltuielile statului și efortul de război

Noul împrumut se adaugă unui pachet financiar de 90 de miliarde de euro, aprobat de statele membre ale Uniunii Europene la sfârșitul anului 2025 și prevăzut pentru 2027.

Din acel pachet, 20 de miliarde de euro sunt destinate acoperirii nevoilor bugetare ale statului ucrainean, iar alte 25 de miliarde de euro vor finanța efortul militar al Kievului.

De această dată, Comisia Europeană nu a propus utilizarea activelor rusești înghețate în Uniunea Europeană, din cauza opoziției unor state membre, în special a Belgiei. Aproximativ 210 miliarde de euro din activele Băncii Centrale a Rusiei sunt blocate în UE, cea mai mare parte fiind depozitate la Euroclear, în Bruxelles.

Bruxelles-ul vrea susținerea tuturor celor 27 de state membre

Spre deosebire de împrumutul anterior, la care Cehia, Slovacia și Ungaria au obținut să nu participe, de această dată Comisia Europeană își propune ca toate cele 27 de state membre să susțină inițiativa.

Ursula von der Leyen s-a declarat încrezătoare că va fi obținut acordul tuturor statelor membre.

„Sunt foarte încrezătoare în faptul că vom ajunge la un acord în 27”, a afirmat aceasta, subliniind că statele europene transmit un mesaj clar privind susținerea Ucrainei.

Totuși, unele țări membre și-au exprimat disponibilitatea de a contribui doar la componenta civilă a ajutorului, nu și la cea militară. Potrivit Ursulei von der Leyen, o asemenea variantă este posibilă, întrucât împrumutul este structurat în două componente distincte, transmite News.ro.