Bătăi la cozile pentru benzină, polițiști în stații peco și prioritate pentru oficialii ruși. Acestea sunt consecințele atacurilor ucrainene asupra infrastructurii critice din Rusia. Pe rețelele sociale apar zilnic sute de imagini din diferite regiuni ale țării, în care oamenii se plâng că, pe lângă întreruperile de internet mobil, se confruntă acum și cu lipsa carburanților. Potrivit Ucrainei, atacurile sale au scos din funcțiune 43% din capacitatea de rafinare a Rusiei.

„Lasă-mă!”

Se împing, se înjură, iar în cele din urmă își împart pumni chiar lângă pompe. Scenele au fost filmate la o benzinărie din Sankt Petersburg, unde doi șoferi nu s-au înțeles cine are prioritate la alimentare.

Incidentul nu este unul izolat. În ultimele zile, pe rețelele sociale au apărut zeci de imagini similare din Tomsk, Moscova, Novorossiisk, Gelendjik, Irkuțk și alte regiuni ale Rusiei, unde lipsa carburanților îi obligă pe oameni să aștepte ore sau chiar zile la coadă.

„Vladimir Vladimirovici, ce se întâmplă în puternica noastră Rusie? Noi avem de toate, dar de trei zile încerc să alimentez și nu reușesc."

„Anapa, Novorosiisk, Ghelengik, nicăieri nu este benzină.”

Unii șoferi spun că dorm în mașini pentru a nu-și pierde locul la coadă. Alții povestesc că au petrecut chiar și 14-15 ore în așteptarea unei cisterne cu benzină.

„Avem perne și plapume. Vedem cât stăm. E jumătate la 1 noaptea, în fața noastră mai sunt 40 de bărbați. Benzina s-a terminat și va fi tocmai dimineață. După 15 ore de așteptare, am alimentat mașina.”

„Ieri nu am putut alimenta mașina. Azi sunt de la 5 dimineața. Aici am dormit. O luptă pentru supraviețuire.”

Aceste imagini filmate cu drona arată o coloană de sute de mașini, întinsă pe aproximativ patru kilometri, care așteaptă să alimenteze la o benzinărie Rosneft din localitatea Atamanovskoye, în Ținutul Transbaikal.

Regiunea se află în stare de alertă ridicată din cauza crizei de combustibil, provocată de perturbările din aprovizionare după atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol. De asemenea, șoferii umplu orice recipient disponibil.

„Stai că am și o căldare.”

„Noi extragem petrol. Cum se poate să nu avem benzină?"

În unele regiuni, autoritățile au cerut locuitorilor să renunțe la deplasările neesențiale cu mașina pentru a economisi rezervele de combustibil. La unele benzinării au fost mobilizați polițiști și voluntari pentru a preveni conflictele, iar vehiculele serviciilor de urgență și ale instituțiilor statului au prioritate la alimentare.