Halloweenul a transformat străzile marilor orașe în parade ale costumelor spectaculoase, iar petrecerile au atras mii de oameni. De la personaje desprinse din filme și creaturi înfricoșătoare până la obiecte banale transformate în deghizări inedite, participanții au încercat să iasă în evidență. Unele dintre cele mai aglomerate petreceri au avut loc în Hong Kong, Tokyo, Londra și New York.

Însoțită de mai mulți actori îmbrăcați în costume galbene de protecție, supermodelul german Heidi Klum, supranumită „Regina Halloween-ului”, a sosit la petrecerea sa din New York într-un camion. Vedeta a apărut într-un costum impresionant- o mână uriașă, însângerată, cu propriul chip poziționat în centrul palmei.

Degetele lungi, unghiile roșii, venele și chiar inelele au fost reproduse cu o precizie impresionantă. Pentru realizarea costumului, Heidi Klum a colaborat cu o echipă de specialiști în efecte speciale, iar pregătirile au durat luni întregi. Experții în costume și efecte speciale spun că astfel de creații duc deghizările de Halloween la un nou nivel.

Între timp, și Europa a intrat în atmosfera sărbătorii. La Londra, petrecerile tematice, spectacolele și tururile în locuri considerate bântuite au atras curioși de toate vârstele. În Dublin, peste 40 de evenimente au animat orașul, de la spectacole și expoziții până la petreceri stradale.

Iar la București, mii de oameni au umplut ringurile de dans. Printre zombi, vampiri și fantome s-au remarcat și personaje din filme celebre. Un cuplu a ales să se transforme în Jake Sully și Neytiri din „Avatar”.

„Jake Sully și Neytiri din Avatar. Ne plac foarte mult filmele. Machiajele ni le-am făcut singuri, acasă.

Pe continentul asiatic, Hong Kong-ul a devenit unul dintre marile centre ale distracției. Orașul a fost invadat de oameni costumați, iar printre aparițiile neobișnuite s-au numărat sticle de ketchup și cutii de ceai. Aglomerația a fost atât de mare, încât unii vizitatori au așteptat mai bine de o oră pentru a ajunge în mijlocul petrecerii.

Sărbătoarea s-a extins în mai multe cartiere ale orașului, cu parade, spectacole și petreceri în aer liber. Iar pentru restaurante și baruri, Halloweenul a însemnat și încasări mai mari, cu vânzări estimate în creștere cu peste 50 la sută.