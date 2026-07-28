Preţurile petrolului au scăzut luni până la cele mai reduse niveluri din ultima săptămână, după ce Statele Unite au suspendat în weekend campania de atacuri aeriene împotriva Iranului.

Măsura a alimentat speranţele privind o soluţie diplomatică care ar putea detensiona conflictul şi permite reluarea transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz, transmite Reuters, preluat de News.ro.

Cotaţia petrolului Brent a scăzut cu 7,78 dolari, respectiv 8%, până la 89 de dolari pe baril. În cursul şedinţei, preţul a coborât temporar cu 9,5%, la 87,55 dolari pe baril, cel mai redus nivel înregistrat după 20 iulie.

Petrolul american West Texas Intermediate s-a depreciat cu 6,42 dolari, respectiv 7,2%, până la 82,89 dolari pe baril. În timpul tranzacţiilor, cotaţia a ajuns la un minus de aproximativ 8%, atingând, la rândul său, minimul ultimei săptămâni.

Petrolul pierde din creșterile recente

Săptămâna trecută, cotaţia Brent depăşise pragul de 100 de dolari pe baril, după ce conflictul din Orientul Mijlociu a redus transporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz şi s-a extins spre Marea Roşie, afectând exporturile Arabiei Saudite prin strâmtoarea Bab el-Mandeb către pieţele asiatice.

Ambasadorul Statelor Unite la Naţiunile Unite, Mike Waltz, a declarat pentru Fox News şi alte instituţii media americane că preşedintele Donald Trump a decis suspendarea atacurilor pentru a acorda mai mult timp eforturilor diplomatice.

Trump a afirmat luni că Statele Unite poartă „discuţii bune” cu Iranul şi că există „şanse reale” pentru încheierea unui acord. Totodată, el a avertizat că Washingtonul este pregătit să recurgă la „o acţiune militară puternică” dacă negocierile vor eşua.

Preţurile petrolului au continuat însă să scadă pe parcursul zilei, chiar dacă sistemele de apărare antiaeriană ale Arabiei Saudite au interceptat drone lansate din Irak, iar rebelii houthi din Yemen au susţinut că au vizat instalaţii sensibile de aprovizionare şi transport al petrolului care leagă estul regatului de terminalul strategic de export Yanbu, la Marea Roşie.

„Piaţa pare să caute permanent veşti bune dintr-o regiune care, în realitate, nu oferă prea multe motive de optimism”, a declarat John Evans, analist al companiei PVM.

Potrivit acestuia, suspendarea atacurilor reprezintă o evoluţie pozitivă, dar nu garantează că exporturile de petrol din regiune vor reveni rapid la normal.

Fluxurile de petrol rămân puternic afectate

Analiştii avertizează că piaţa petrolului va continua să fie extrem de volatilă, deoarece fluxurile fizice de ţiţei rămân limitate, în pofida armistiţiului neoficial dintre Statele Unite şi Iran.

„Volumele transportate pe mare rămân puternic reduse după scurta încetare a focului din luna iunie, ceea ce limitează exporturile din Orientul Mijlociu şi obligă transportatorii saudiţi să folosească rute mai lungi şi mai costisitoare prin Canalul Suez”, a declarat Alex Hodes, director pentru strategia pieţelor energetice la firma de brokeraj StoneX.

Datele companiei Kpler arată că, în weekend, mai puţin de 10 nave comerciale au traversat zilnic Strâmtoarea Ormuz.

„Fluxurile au coborât la aproximativ 15% din nivelul anterior războiului, comparativ cu un volum obişnuit de aproximativ 20 de milioane de barili pe zi de ţiţei, condensat şi produse petroliere. O pauză politică nu adaugă niciun baril suplimentar pe piaţă în acest moment”, a declarat Ole Hvalbye, analist la SEB Research.

În acelaşi timp, traficul maritim prin strâmtoarea Bab el-Mandeb s-a redus duminică, după atacurile lansate de rebelii houthi asupra unor instalaţii petroliere saudite de pe coasta Mării Roşii, deşi un al treilea superpetrolier chinez a reuşit să tranziteze zona.

Kazahstanul îşi reduce puternic producţia

În paralel, Kazahstanul, unul dintre primii zece producători mondiali de petrol, şi-a redus cu peste jumătate producţia zilnică, după închiderea principalului terminal de export din Rusia, situat la Marea Neagră, în urma unor atacuri cu drone, a declarat o sursă din industrie.

Ulterior, Ministerul Energiei de la Astana a anunţat că terminalul de la Marea Neagră al Consorţiului Conductei Caspice şi-a reluat operaţiunile de încărcare a petrolului, scrie știrileprotv.ro.