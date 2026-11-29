Cu două zile înainte ca Estonia să închidă toate punctele de trecere a frontierei cu Rusia, la graniță s-au format cozi mari. Cei mai mulți oameni se grăbesc să intre în Estonia înainte de intrarea în vigoare a restricțiilor, care vor suspenda atât traficul auto, cât și trecerea pietonilor între cele două țări. Mulți se întorc de la rudele din Rusia, însă sunt și persoane care încearcă să ajungă în direcția opusă.

Zeci de oameni vin din Rusia și încearcă să intre în Estonia înainte de închiderea frontierei. Cu valize, rucsacuri și sacoșe, aceștia așteaptă ore întregi la punctul de trecere dintre orașul rusesc Ivangorod și Narva. Unii au stat la coadă chiar și două nopți, în frig, pentru a ajunge în Estonia înainte de intrarea în vigoare a restricțiilor.

„-După cine sunteți la rând?

-Noi stăm de aseară.

-Repet, după cine sunteți? Duceți-vă înapoi la rând.”

Pentru mulți, nu este o simplă călătorie. Au rude în Rusia, inclusiv părinți în vârstă, pe care nu știu când îi vor mai putea vizita. Unii au renunțat chiar și la locurile de muncă din Estonia pentru a se muta mai aproape de familie.

„-Eu trebuie să mă duc la tata. Eu stau aici de trei zile, doar ca să pot trece. Am luat toate lucrurile, nu știu dacă mă voi întoarce.

-Am rude în Sankt Petersburg. Tata, unchiul fratele locuiesc acolo.„

Guvernul de la Tallinn a decis să suspende, de la întâi decembrie, trecerea pietonilor și a vehiculelor prin toate cele cinci puncte de frontieră cu Rusia. Măsura va fi aplicată inițial timp de șase luni, după care autoritățile vor reevalua situația de securitate.

Astrid ASI, PROCURORUL GENERAL AL ESTONIEI: „A avut loc o tentativă de atac asupra sediului companiei Threod Systems. S-a încercat provocarea unei explozii și incendierea clădirii. Atacul nu a fost dus la capăt, datorită măsurilor de securitate luate imediat de compania în cauză.”

Margo PALLOSON, DIRECTORUL SERVICIULUI DE SECURITATE INTERNĂ AL ESTONIEI: „Datele serviciilor noastre de contrainformații confirmă că Rusia s-a aflat în spatele acestei tentative de sabotaj. Acțiunea a fost coordonată de serviciul de informații militare rus, GUR.”

Estonia, membră NATO și a Uniunii Europene, și-a înăsprit treptat controalele la frontiera cu Rusia după invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022. Finlanda și-a închis frontiera terestră cu Rusia încă din decembrie 2023, iar Letonia, Lituania și Polonia au introdus, la rândul lor, restricții la granițele estice.