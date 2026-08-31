Directorul unei şcoli din Nepal care a fost înghiţită de inundaţii spune că a decis să evacueze aproximativ 900 de elevi într-un loc sigur după ce a primit o serie de apeluri telefonice care îl avertizau asupra riscului de inundaţii în zonă, relatează BBC, preluată de News.ro.

Rajendra Dawadi, care conduce Şcoala Gimnazială Tribhuvan Trishuli din Nuwakot – care are un număr total de elevi de puţin peste 1.600 – spune că a primit patru avertismente de la persoane diferite în decurs de câteva minute. Printre aceste apeluri se aflau informaţii conform cărora apele viiturii trecuseră deja prin aşezarea Betrawati, situată în amonte, scrie hotnews.ro.

Reacție promptă a directorului școlii

Atunci a luat decizia. „Am hotărât că nu mai trebuie să amân. Chiar dacă viitura nu ar fi venit, era doar o chestiune de o singură zi de cursuri”, a declarat el pentru BBC.

În timp ce se refugiau pe un teren mai înalt, Dawadi a putut vedea cum o clădire a căminului, situată la aproximativ 100 m de râu, era înghiţită de apele revărsate. „Dacă am fi luat decizia cu 10 minute mai târziu, niciunul dintre noi, inclusiv elevii şi cu mine, nu am mai fi putut vorbi cu dumneavoastră astăzi”, a mărturisit directorul.

Printre cei 900 de elevi salvaţi datorită deciziei directorului se numără Yunisha, o fată în vârstă de 16 ani, care spune că a scăpat cu doar câteva momente înainte de viitură. „Eu, împreună cu prietenii mei, am scăpat cu doar 10 secunde înainte”, a povestit ea pentru BBC.

Yunisha descrie cum a alergat pe un drum îngust şi noroios din spatele şcolii, alături de alţi elevi. „În scurt timp, bazarul a fost măturat de ape chiar sub ochii mei”, adaugă ea.

Yunisha, care a fost intervievată alături de mama sa, Sabina Shrestha, spune că familia a petrecut ore întregi încercând disperat să o contacteze după ce a aflat vestea despre inundaţie. „Eram cuprinsă de panică. Am încercat de mai multe ori să-mi sun fiica şi pe tatăl ei, dar nu i-am putut contacta pe niciunul dintre ei”, a povestit femeia.

Când a reuşit în sfârşit să ia legătura cu ea, Shrestha îşi aminteşte că a simţit o oarecare uşurare. Dar familia a rămas îngrijorată până când Yunisha nu s-a întors acasă – trei zile mai târziu. „Sunt atât de fericită şi uşurată. Dumnezeu mi-a salvat fata”, spune mama.

Numărul victimelor se apropie de 800

Numărul cadavrelor recuperate începând de miercuri a crescut la 794, conform datelor de duminică, de la ora 17:45, ora locală, potrivit ultimelor informaţii furnizate de Poliţia din Nepal.

Într-un comunicat separat, Autoritatea Naţională pentru Reducerea şi Gestionarea Riscului de Dezastre (NDRRMA) precizează că 781 de persoane şi-au pierdut viaţa, iar 2.502 sunt în continuare date dispărute.

În Tibet, în partea chineză, numărul oficial al victimelor decedate este de 16, iar 546 de persoane sunt date dispărute, potrivit presei de stat chineze.

Sute dintre aceste persoane dispărute sunt turişti străini din întreaga lume, care vin în Nepal pentru munţii şi locurile sale sacre. Rapoartele privind persoanele dispărute arată următoarea situaţie, scrie BBC:

India – cel puţin 320 de cetăţeni indieni sunt daţi dispăruţi, potrivit Ministerului Afacerilor Externe din Delhi

China – Ministerul Afacerilor Externe chinez afirmă că aproape 100 de cetăţeni chinezi sunt daţi dispăruţi în Nepal

SUA – 90 de americani sunt încă dispăruţi, potrivit Departamentului de Stat al SUA

Ucraina – 62 de cetăţeni ucraineni sunt dispăruţi, potrivit poliţiei nepaleze

Malaezia – 51 de malaezieni care călătoreau cu agenţia Fishtail Tours and Travels sunt dispăruţi în urma inundaţiilor, potrivit autorităţilor.

Australia – 41 de australieni sunt dispăruţi, potrivit ministrului adjunct al imigraţiei din această ţară

Marea Britanie – Poliţia nepaleză afirmă că 33 de cetăţeni britanici sunt daţi dispăruţi; postul public de televiziune chinez CCTV raportează, de asemenea, că 15 cetăţeni britanici se află printre persoanele dispărute în Tibet – nu este clar câţi dintre aceştia sunt incluşi în cifra raportată de Nepal

Canada – 30 de canadieni sunt daţi dispăruţi, afirmă Ministerul Afacerilor Externe al ţării

Printre persoanele dispărute se află şi un număr mai mic de turişti din Coreea de Sud, Africa de Sud, Portugalia, Ţările de Jos şi Noua Zeelandă.