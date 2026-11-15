Nemulțumirea americanilor față de războiul cu Iranul și rezultatul slab obținut de republicanii lui Donald Trump la alegerile parlamentare deschid un nou front de confruntare între Casa Albă și Congres. Deși legislativul nu poate opri direct operațiunile militare, democrații ar putea folosi controlul asupra bugetului, inițiativele legislative și anchetele parlamentare pentru a pune presiune pe administrația prezidențială. Există însă un obstacol important: Donald Trump poate bloca prin veto legile care urmăresc limitarea intervenției militare, relatează Reuters.

Președintele american a recunoscut că nemulțumirea alegătorilor față de război a contribuit la rezultatul electoral slab al republicanilor. Cu toate acestea, Trump continuă să apere intervenția militară, susținând că Statele Unite au câștigat conflictul, deși operațiunile împotriva Iranului vor continua.

Noul Congres urmează să-și înceapă mandatul pe 3 ianuarie, iar democrații speră să folosească majoritatea parlamentară pentru a limita libertatea de acțiune a președintelui. Reuters identifică trei instrumente principale prin care legislativul ar putea influența evoluția conflictului.

Bugetul apărării, principala armă de presiune asupra lui Trump

Una dintre cele mai importante pârghii ale Congresului este controlul asupra cheltuielilor federale. Donald Trump le-a cerut parlamentarilor să majoreze bugetul apărării de la aproximativ 950 de miliarde la 1.500 de miliarde de dolari și să aprobe alte 67 de miliarde de dolari pentru războiul cu Iranul.

Democrații au anunțat însă că nu vor susține o asemenea creștere a cheltuielilor. Mai mult, aceștia încearcă să obțină sprijinul unor republicani care se opun intervenției militare sau sunt îngrijorați de creșterea deficitului bugetar.

Un moment important va fi 11 decembrie, când expiră actuala lege de finanțare a guvernului federal. Până atunci, Congresul trebuie să adopte bugetele pentru întregul an fiscal sau să aprobe o nouă măsură temporară de finanțare, pentru a evita blocarea activității administrației.

Democrații ar putea introduce în proiectele bugetare prevederi care să interzică utilizarea banilor publici pentru operațiunile militare împotriva Iranului. O astfel de strategie ar putea pune administrația Trump într-o situație dificilă, mai ales dacă președintele ar recurge la dreptul de veto.

Liderii republicani din Camera Reprezentanților au transmis însă că partidul nu intenționează să adopte proiecte legislative pe care Trump le-ar respinge.

O altă posibilitate ar fi refuzul Congresului de a autoriza finanțarea războiului prin Legea anuală privind autorizarea apărării naționale, documentul care stabilește prioritățile și politica Pentagonului.

Democrații vor să limiteze puterile de război ale președintelui

Un al doilea instrument îl reprezintă inițiativele legislative prin care Congresul ar putea încerca să limiteze puterea președintelui de a declanșa și continua operațiuni militare fără aprobarea legislativului.

Donald Trump nu a solicitat acordul Congresului înainte de a lansa, împreună cu Israelul, războiul împotriva Iranului, la 28 februarie. Ulterior, democrații și câțiva republicani au încercat în repetate rânduri să promoveze rezoluții pentru încetarea ostilităților.

Unele dintre aceste inițiative au fost adoptate atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat, însă administrația Trump nu le-a aplicat. În plus, experții juridici nu au ajuns la un consens privind caracterul obligatoriu al unor asemenea măsuri.

Democrații intenționează să reia demersurile după preluarea controlului asupra Congresului și să solicite noi voturi privind limitarea puterilor prezidențiale în materie de război.

Presiunea vine și din partea opiniei publice. Un sondaj Reuters/Ipsos realizat în noiembrie arată că 71% dintre americani consideră că legislativul ar trebui să adopte o lege pentru încheierea războiului. Procentul crește la 93% în rândul alegătorilor democrați și ajunge la 51% în rândul republicanilor.

Totuși, Trump ar putea bloca prin veto orice lege care urmărește oprirea conflictului. Pentru a depăși opoziția președintelui, inițiativa ar trebui să obțină o majoritate de două treimi atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat.

Anchete parlamentare și audieri pentru oficialii administrației

Al treilea instrument este controlul parlamentar asupra activității administrației prezidențiale. După preluarea conducerii comisiilor, democrații ar putea organiza audieri și anchete privind decizia de a începe războiul, strategia militară, costurile operațiunilor și modul în care sunt gestionate luptele.

Parlamentarii ar putea emite citații pentru a obliga oficialii administrației să depună mărturie și să prezinte documente relevante.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, s-ar putea afla printre principalele ținte ale acestor demersuri. O inițiativă condusă de republicanul Thomas Massie și susținută în principal de democrați, care urmărea punerea sa sub acuzare, a eșuat în această săptămână. Acesta era acuzat, printre altele, că a contribuit la declanșarea războiului fără aprobarea Congresului.

Democrații ar putea relua inițiativa anul viitor și ar putea intensifica verificările asupra deciziilor luate de Pentagon.

De asemenea, unii membri ai Congresului au solicitat deja Departamentului de Stat și Departamentului Apărării să păstreze documentele referitoare la procesul decizional care a precedat declanșarea conflictului.

În cazul în care administrația refuză să coopereze, legislatorii ar putea recurge la alte măsuri de presiune, inclusiv blocarea unor fonduri destinate deplasărilor oficialilor sau amânarea confirmării persoanelor nominalizate de Trump pentru funcții în administrație.

Astfel, chiar dacă nu poate pune capăt unilateral războiului cu Iranul, noul Congres ar putea complica semnificativ planurile Casei Albe. Finanțarea operațiunilor militare, inițiativele legislative și anchetele parlamentare ar putea deveni principalele instrumente prin care Donald Trump va fi presat să schimbe direcția conflictului, scrie Digi24.