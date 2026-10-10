Un avion comercial futurist, cu un design revoluționar, conceput pentru a concura cu Boeing, va putea transporta 250 de pasageri pe distanțe de până la 5.000 de mile marine și ar urma să efectueze primul zbor în curând.

Industria aviației este cuprinsă de entuziasm, după ce un start-up din California a programat pentru 2027 primul zbor al avionului său revoluționar, care nu va avea ferestre în cea mai mare parte a cabinei, potrivit The Sun.

Proiectat cu un design în care aripile și fuselajul formează un singur corp, avionul, a cărui formă amintește de o pisică de mare, integrează aceste componente într-o singură suprafață aerodinamică, deschizând calea către o nouă generație de aeronave comerciale.

Compania JetZero a regândit complet designul clasic al avioanelor, cu fuselaj tubular și aripi separate, precum Boeing 767. Cu o capacitate de până la 250 de pasageri, modelul Z4 al JetZero promite să le ofere călătorilor o experiență de zbor complet diferită.

Aeronava Z4 va fi considerabil mai lată și mai joasă decât avioanele de pasageri convenționale, având mai multe zone distincte și scaune mai spațioase.

Fiecare pasager va avea propriul compartiment pentru bagajele de mână, amplasat deasupra scaunului, în timp ce absența ferestrelor în cea mai mare parte a aeronavei are scopul de a îmbunătăți eficiența structurală și de a reduce greutatea.

Un număr mic de ferestre va fi păstrat în partea din față a avionului, însă restul cabinei va fi dotat cu ecrane de înaltă rezoluție, care vor afișa diverse imagini sau priveliști din exterior.

Avion/ jetzero.aero

Avion/ jetzero.aero

Avion/ jetzero.aero

Avionul ar putea zbura fără escală de la Londra la Mumbai și ar consuma cu 50% mai puțin combustibil

Aeronava ar urma să aibă o autonomie de până la 5.000 de mile marine, ceea ce înseamnă că va putea zbura fără escală de la Londra la Mumbai.

Avionul este proiectat să zboare la altitudini mai mari decât aeronavele comerciale actuale, reducând în același timp consumul de combustibil cu 50% comparativ cu avioanele convenționale.

Inginerii au reușit să obțină această performanță prin amplasarea motoarelor în partea din spate a aeronavei, optimizarea fluxului de aer și reducerea semnificativă a rezistenței aerodinamice.

Fondatorul companiei, Mark Page, a declarat: „Designul cu aripi integrate în fuselaj este cu 50% mai eficient. Consumă jumătate din cantitatea de combustibil și produce jumătate din emisiile de dioxid de carbon comparativ cu o aeronavă convențională, cu fuselaj tubular și aripi separate, chiar și atunci când sunt folosite aceleași motoare. Combustibilul reprezintă cea mai mare cheltuială în bilanțul financiar al unei companii aeriene. Un avion JetZero, cu aripi integrate în fuselaj, reduce această cheltuială la jumătate. Acesta nu este doar un avantaj competitiv. În viitor, va fi o chestiune de supraviețuire.”

Primul zbor este programat pentru 2027. Compania a atras interesul marilor operatori aerieni

Modelul Z4 este programat să efectueze primul zbor în 2027, iar compania speră ca aeronava să intre în serviciul comercial la începutul anilor 2030. Potrivit companiei, aeronavele de testare de dimensiuni mai mici au efectuat deja peste 30 de zboruri. În iulie 2026, JetZero a ajuns la un acord cu Banca de Export-Import a Statelor Unite pentru o posibilă finanțare de până la trei miliarde de dolari, destinată construirii unei fabrici în Carolina de Nord.

Compania a obținut, de asemenea, sprijinul a aproximativ 20 de operatori aerieni, inclusiv Delta și Alaska Airlines.

United Airlines a anunțat anterior că intenționează să achiziționeze până la 200 de aeronave futuriste, dacă acestea îndeplinesc obiectivele de performanță stabilite.

Avion/ jetzero.aero

Andrew Chang, director general al United Airlines Ventures, a declarat: „Credem că JetZero va schimba regulile jocului. Aceasta este o modalitate diferită de a reinventa aviația.”

Proiectul rămâne în faza de dezvoltare. Zborul din 2027 este planificat pentru aeronava demonstrativă, nu pentru o cursă comercială cu pasageri, scrie știrileprotv.ro